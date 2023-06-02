Yaşlanmaya karşı doğal kalkan! Beyni her daim genç tutan o besin keşfedildi...

Columbia, Brigham ve Women's Hospital/Harvard'daki araştırmacılar tarafından yürütülen büyük ölçekli bir çalışma, flavanoller yönünden (belirli meyve ve sebzelerde bulunan besinler) düşük bir beslenme sisteminin yaşa bağlı hafıza kaybına yol açtığını ortaya koyan ilk çalışma yayınlandı. İşte hafıza kaybını engelleyen o besin…
Çalışma boyunca yaşlı yetişkinler arasındaki flavanol alımı incelendi ve normal yaşlanmaya bağlı olarak hafıza kaybına dair test yapıldı. Sonuçlara göre; 60 yaşın üzerinde flavanol eksikliği olan kişilerde bu bileşiği almaya başladıktan sonra "iyileşme" görüldü.
Columbia Üniversitesi Vagelos College of Physicians'ta nöropsikoloji profesörü olan Adam Brickman, "Düşük flavanol diyetleri ile çalışma katılımcıları arasındaki iyileşme önemliydi ve yaşlı yetişkinlerde bilişsel işlevi iyileştirmek için flavanol açısından zengin diyetler veya takviyeler kullanma olasılığını artırıyor" açıklamasında bulundu.
Elde edilen tüm bu bulgular aynı zamanda, beynin gelişimi için ihtiyaç duyulan besinin yanı sıra, yaşlandıkça ortaya çıkma ihtimali bulunan gerilemeyi engellemek için de bazı besinlere ihtiyaç duyulduğunu destekleyen bir sonuca sahip.
Columbia Üniversitesi Vagelos'ta Boris ve Rose Katz Nöroloji Profesörü olan yazar Dr. Scott Small, "Bir bebeğin sinir sisteminin düzgün gelişimi için kritik olan besinlerin tanımlanması, 20. yüzyılın beslenme biliminin taçlandıran bir başarısıydı " diyerek beslenme ve beyin gelişimi arasındaki ilişkiyi ispatlayan durumun ne denli önemli olduğunu anlattı.
Small, 21. yüzyılda insanların daha uzun yaşarken, aynı zamanda zihinleri güçlendirmek için farklı besinlere de ihtiyaç duyduğunun ortaya çıktığını anlattı. Bu besinlerden biri olan flavanollerin tüketimi ise; bu çalışma sayesinde "gerekli besinler" listesinde yerini alabilir.
YAŞA BAĞLI HAFIZA KAYBI
Mevcut çalışma, Small'un laboratuvarında yaşa bağlı hafıza kaybını, beynin hipokampüsündeki belirli bir alan olan dentat girustaki değişikliklere bağlayan ve flavanollerin işlevi iyileştirdiğini gösteren 15 yılı aşkın bir araştırmaya dayanıyor.
Fareler üzerinde yapılan ek araştırmalar, flavanollerin - özellikle flavanollerdeki epikateşin adı verilen biyoaktif bir maddenin - nöronların, kan damarlarının ve hipokampusun büyümesini artırarak hafızayı geliştirdiğini buldu.
Daha sonra, Small'un ekibi insanlarda flavanol takviyelerini test etti. Küçük bir çalışma, "dentat girusun" bilişsel yaşlanma ile bağlantılı olduğunu doğruladı.
İkinci, daha büyük bir çalışma, flavanollerin bu beyin bölgesi üzerinde seçici olarak hareket ederek hafızayı geliştirdiğini ve düşük kaliteli bir diyete başlayanlar üzerinde en fazla etkiye sahip olduğunu gösterdi.
Yeni çalışmada Columbia ekibi, flavanollerin ve multivitaminlerin etkilerini inceleyen Brigham and Women's Hospital'daki araştırmacılarla işbirliği yaptı. Mevcut çalışma, çok daha büyük bir grupta flavanollerin etkisini test etmek ve flavanol eksikliğinin beynin bu bölgesinde bilişsel yaşlanmayı tetikleyip yönlendirmediğini araştırmak için tasarlandı.
3.500'den fazla sağlıklı yaşlı yetişkin, üç yıl boyunca günlük bir flavanol takviyesi (hap şeklinde) veya plasebo hapı almak üzere rastgele atandı. Aktif ek, yetişkinlerin yiyeceklerden almaları tavsiye edilen bir miktar olan 80 mg epikateşinler dahil 500 mg flavanol içeriyordu.
Çalışmanın başında tüm katılımcılar, flavanol bakımından yüksek olduğu bilinen gıdalar da dahil olmak üzere diyetlerinin kalitesini değerlendiren bir anketi tamamladı. Katılımcılar daha sonra hipokampus tarafından yönetilen kısa süreli hafıza türlerini değerlendirmek için Brickman tarafından tasarlanan ve onaylanan kendi evlerinde bir dizi web tabanlı etkinlik gerçekleştirdiler.
HAFİF EKSİKLİĞİ OLAN KİŞİLER TAKVİYELERDEN FAYDA GÖRDÜ
Çoğu zaten bol miktarda flavanol içeren sağlıklı bir diyetle beslenen günlük flavanol takviyesi alan tüm grup için hafıza puanları yalnızca biraz arttı.
Ancak flavanol desteğini aldıkları ilk yılın sonunda, daha zayıf bir beslenme sistemine sahip olanlar ve temel flavanol seviyeleri daha düşük olan katılımcılar, hafıza puanlarının plaseboya kıyasla ortalama %10,5 ve sonraki hafızalarına kıyasla %16 arttığını gördüler.
Yıllık bilişsel testler, bir yılda gözlemlenen iyileşmenin en az iki yıl daha sürdüğünü gösterdi. Araştırmacılar, flavanol eksikliğinin yaşa bağlı hafıza kaybının bir itici gücü olduğunu güçlü bir şekilde öne sürüyor, çünkü flavanol tüketimi hafıza puanları ile ilişkiliydi ve flavanol takviyeleri, flavanol eksikliği olan yetişkinlerde hafızayı iyileştirdi.
Small, flavanollerin bu çalışmanın beyin üzerindeki etkisini doğrulamak için gereken bir sonraki adımın, şiddetli flavanol eksikliği olan yetişkinlerde flavanol seviyelerini eski haline getirmeye yönelik klinik bir deney olduğunu söylüyor.
Small, "Yaşla ilgili hafıza gerilemesinin neredeyse herkeste er ya da geç meydana geldiği düşünülüyor, ancak büyük miktarda değişkenlik var" diyor. "Bu varyansın bir kısmı kısmen flavanollerin diyet tüketimindeki farklılıklardan kaynaklanıyorsa, o zaman 40'lı ve 50'li yaşlarındayken diyet flavanollerini tazeleyen kişilerde hafızada daha da çarpıcı bir gelişme görürüz."
Flavanol içeren besinler ise; kırmızı pancar, kırmızı lahana, havuç, kayısı, domates, patates, soğan, patlıcan, elma, armut, şeftali ve orman meyveleri gibi birbirinden farklı besinden düzenli olarak tüketerek beyninizi sağlıklı tutabilirsiniz.
Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayınlandı.