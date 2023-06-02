Yaşlanmaya karşı doğal kalkan! Beyni her daim genç tutan o besin keşfedildi...

Columbia, Brigham ve Women's Hospital/Harvard'daki araştırmacılar tarafından yürütülen büyük ölçekli bir çalışma, flavanoller yönünden (belirli meyve ve sebzelerde bulunan besinler) düşük bir beslenme sisteminin yaşa bağlı hafıza kaybına yol açtığını ortaya koyan ilk çalışma yayınlandı. İşte hafıza kaybını engelleyen o besin…

Columbia Üniversitesi Vagelos College of Physicians'ta nöropsikoloji profesörü olan Adam Brickman, "Düşük flavanol diyetleri ile çalışma katılımcıları arasındaki iyileşme önemliydi ve yaşlı yetişkinlerde bilişsel işlevi iyileştirmek için flavanol açısından zengin diyetler veya takviyeler kullanma olasılığını artırıyor" açıklamasında bulundu.

Çalışma boyunca yaşlı yetişkinler arasındaki flavanol alımı incelendi ve normal yaşlanmaya bağlı olarak hafıza kaybına dair test yapıldı. Sonuçlara göre; 60 yaşın üzerinde flavanol eksikliği olan kişilerde bu bileşiği almaya başladıktan sonra "iyileşme" görüldü.

Elde edilen tüm bu bulgular aynı zamanda, beynin gelişimi için ihtiyaç duyulan besinin yanı sıra, yaşlandıkça ortaya çıkma ihtimali bulunan gerilemeyi engellemek için de bazı besinlere ihtiyaç duyulduğunu destekleyen bir sonuca sahip.

Columbia Üniversitesi Vagelos'ta Boris ve Rose Katz Nöroloji Profesörü olan yazar Dr. Scott Small, "Bir bebeğin sinir sisteminin düzgün gelişimi için kritik olan besinlerin tanımlanması, 20. yüzyılın beslenme biliminin taçlandıran bir başarısıydı " diyerek beslenme ve beyin gelişimi arasındaki ilişkiyi ispatlayan durumun ne denli önemli olduğunu anlattı.