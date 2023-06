Yaşlanmaya karşı doğal kalkan! Beyni her daim genç tutan o besin keşfedildi...

Small, "Yaşla ilgili hafıza gerilemesinin neredeyse herkeste er ya da geç meydana geldiği düşünülüyor, ancak büyük miktarda değişkenlik var" diyor. "Bu varyansın bir kısmı kısmen flavanollerin diyet tüketimindeki farklılıklardan kaynaklanıyorsa, o zaman 40'lı ve 50'li yaşlarındayken diyet flavanollerini tazeleyen kişilerde hafızada daha da çarpıcı bir gelişme görürüz."

Flavanol içeren besinler ise; kırmızı pancar, kırmızı lahana, havuç, kayısı, domates, patates, soğan, patlıcan, elma, armut, şeftali ve orman meyveleri gibi birbirinden farklı besinden düzenli olarak tüketerek beyninizi sağlıklı tutabilirsiniz.

Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayınlandı.