Yatak odanızın rengi ömrünüzün uzunluğunu belirliyor! Hemen değiştirin: Bu renk erken ölümün sebebi

Dr. Lindsay Browning'e göre, yatak odasındaki belirli bir renk zihin için "aşırı uyarıcı" olabilir. Uykuya dalmanız gereken anlarda zihniniz yorulursa, uyku bozukluğu yaşayabilirsiniz. Psikolog, sinirbilimci ve uyku uzmanı Dr Browning, "Araştırmacılar, kırmızı dekore edilmiş yatak odalarının uyku için aşırı uyarıcı olabileceğini buldular" dedi.

"ÇOK FAZLA STRESE NEDEN OLUYOR"

"Kırmızı renk, savaş ya da kaç mekanizmasını harekete geçirir" diyen Browning, savaş ya da kaç mekanizmasının bir stres tepkisi olduğunu ve çok fazla stresin vücut ve beyinde istenmeyen etkiler ortaya çıkardığını belirtti.

Davranıştaki değişikliklere ek olarak, bazıları fiziksel, bazıları zihinsel olmak üzere birçok stres belirtisi vardır. NHS, stresin fiziksel belirtilerinin, baş ağrısı, baş dönmesi, kas gerginliği veya ağrısı, mide sorunları, göğüs ağrısı olabileceği konusunda uyarıyor.