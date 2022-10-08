Yatak odanızın rengi ömrünüzün uzunluğunu belirliyor! Hemen değiştirin: Bu renk erken ölümün sebebi

Dr. Lindsay Browning'e göre, yatak odasındaki belirli bir renk zihin için "aşırı uyarıcı" olabilir. Uykuya dalmanız gereken anlarda zihniniz yorulursa, uyku bozukluğu yaşayabilirsiniz. Psikolog, sinirbilimci ve uyku uzmanı Dr Browning, "Araştırmacılar, kırmızı dekore edilmiş yatak odalarının uyku için aşırı uyarıcı olabileceğini buldular" dedi.
"ÇOK FAZLA STRESE NEDEN OLUYOR"
"Kırmızı renk, savaş ya da kaç mekanizmasını harekete geçirir" diyen Browning, savaş ya da kaç mekanizmasının bir stres tepkisi olduğunu ve çok fazla stresin vücut ve beyinde istenmeyen etkiler ortaya çıkardığını belirtti.
Davranıştaki değişikliklere ek olarak, bazıları fiziksel, bazıları zihinsel olmak üzere birçok stres belirtisi vardır. NHS, stresin fiziksel belirtilerinin, baş ağrısı, baş dönmesi, kas gerginliği veya ağrısı, mide sorunları, göğüs ağrısı olabileceği konusunda uyarıyor.
"ZİHİNSEL VE BEDENSEL BİRÇOK RAHATSIZLIĞIN KAYNAĞI"
Rahatsız uyku aynı zamanda yüksek tansiyondan obeziteye kadar çok sayıda rahatsızlıkla bağlantılıdır. Uyku Vakfı'ndaki uzmanlar, kronik uyku yoksunluğunun zihinsel sağlık bozuklukları, diyabet ve kardiyovasküler hastalık ile bağlantılı olduğu konusunda uyardı.
Örneğin, kardiyovasküler hastalığın gelişimi, yaşamı tehdit eden felç ve kalp krizi riskini büyük ölçüde artırır. Bir hastalık, özellikle olumsuz sağlık sonuçlarıyla bağlantılıysa, bir kişinin ömrünü sınırlayabilir.
YATAK ODASINDA HANGİ RENKLER OLMALI?
Dr Browning, "Toprak tonları ve bej gibi nötr renkler daha sakinleştiricidir" dedi. Ayrıca araştırmalar mavinin sakinlik duygularıyla ilişkili olduğunu buldu. Yatak odası dekoruna ek olarak, sizi geceleri ayakta tutan, strese neden olan ve sonuçta hastalığa yol açabilecek başka faktörler olabilir.
Elektronik cihazların yatma saatine çok yakın kullanılması uyku sorunlarına yol açabilir. Rahatsız bir yatak, çok sıcak bir yatak odası, dağınık bir oda ve gürültülü bir ortam olabilir.
İyi bir gece uykusu ve daha sağlıklı olma şansınızı en üst düzeye çıkarmak için yatak odanızı mümkün olduğunca uyumaya elverişli hale getirmeye çalışın.