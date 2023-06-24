Yaz aylarında bu beslenme hatasına dikkat! Sağlıklı diye içiyoruz ama...

Mevsimsel geçişte vücudun sıvı kaybına uğrayacağını ve bunu önlemek içinde günde en az 2 - 2,5 litre su tüketilmesi gerektiğini öneren Akçalı, "Kış aylarına göre yazın daha çok sıvı tüketimini arttırmamız gerekiyor. Günde en az 2 ya da 2,5 litre su tüketilmesi gerekir. Çay ve kahve gibi kafein oranı yüksek içecekler kış ayına göre daha az içilmeli, çünkü kafein vücudumuzdan sıvı atımına neden olduğu için bu tarz içecekleri yaz aylarında sınırlandırılması gerekiyor. Sıvıları daha lezzetli hale getirmek için, içlerine nane, limon, tarçın ve elma gibi besinlerle zenginleştirerek sıvı tüketimini arttırabiliriz. Mineral içeriğini korumak için kardiyovasküler hastalığı olanlar haricinde günde bir adet maden suyunu içmek gerekir. Su içmek için susama hissinin beklenmemesi gerekiyor. Şeker içeriği yüksek içeceklerin tüketilmemesini öneriyorum. Ayran, yoğurt ve ayranaşı gibi çorbaların tüketilmesinde fayda var" şeklinde konuştu.