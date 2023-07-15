Yaz aylarında bu hataya dikkat! Doğrudan DNA’mızda hasar bırakıyor...

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dilek Bayramgürler, ülke genelinde etkili olacak sıcak havalara karşı vatandaşları uyardı. Güneş yanığı riskinin bazı insanlarda daha fazla olduğunu vurgulayan Prof.Dr. Bayramgürler, "Hayatımızın önemli bir parçası olan ve biz insanlar için aslında çok önemli görevleri olan güneşin, fazlasının, cilt sağlığı üzerine birçok önemli yan etkisi var. Güneş ışınları, dış dünyayla ilk temas noktamız olan deri hücrelerimiz üzerinde negatif etkiye sahip. Direkt olarak deri hücrelerimizin DNA'sını hasarlandırıyor ve bu hasarın da tabi ki hem uzun hem de kısa dönemde birtakım sonuçları ortaya çıkıyor. Kısa dönemde güneş ile temas sonrasında bildiğiniz üzere güneş yanığı ortaya çıkabiliyor. Güneş yanığı riski özellikle kızıl saçlı, sarı saçlı, renkli gözlü, çillenmeye eğilimli, deri rengi açık olan insanlarda daha risk altında oluyor. Bu insanlar güneş yanığı riski taşıyorlar ama yine de buğday tenli olanlar ya da cildi daha koyu olanlar da eğer güneş altında fazla kalırlarsa güneşin çok yoğun olduğu saatlerde tabi ki güneş yanığına maruz kalabiliyorlar" diye konuştu.



'GÜNEŞ YANIĞI ÜZERİNE MACUN, YOĞURT, SALÇA SÜRMEYİ KESİNLİKLE ÖNERMİYORUZ'

Güneş yanığına maruz kalındığında yapılması gerekenleri anlatan Prof. Dr. Bayramgürler, "Güneş yanığı olduğu zaman cildimizde yanma, batma hissi ve ağrıyla birlikte bir kızarıklık oluşuyor ve beraberinde dokuda ödem dediğimiz bir şişme meydana geliyor. Böyle bir durumda o bölgenin ıslak pansumanlarla yani soğuk suyla kompres tarzında pansumanlar yapılmasını öneriyoruz. Yine ılık ya da soğuğa yakın suyla duş alınması kişilere iyi gelecektir. Derinin nemlendirici özelliği olan kremlerle nemlendirilmesi, yatıştırılması da yine hastaları, kişileri rahatlatacaktır. Daha ileri düzeylerdeyse hekim kontrolü altında antienflamatuar tedaviler dediğimiz birtakım kremlerin kullanılması uygun olabilir. Tabi güneş yanığı daha şiddetli olursa bu sefer içi su toplamalarıyla sonuçlanan ikinci derece yanıklar da meydana gelebiliyor. Böyle durumlarda aslında hastanın tedavisinin bir hekim tarafından düzenlenmesi çok sağlıklı olacaktır ama şunu söyleyebiliriz eğer su toplamaları oluştuysa bunların kesinlikle patlatılmamasını öneriyoruz. İçi steril bir şekilde kalacak şekilde, steril ortamlarda boşaltılabilir ama patlatılmamasını öneriyoruz. Yine halk arasında çok duyduğumuz güneş yanığı üzerine diş macunu sürme, yoğurt sürme, salça sürme gibi uygulamalar da olabiliyor. Bunları kesinlikle önermiyoruz. Çünkü bu maddelerin içindeki kimyasallar cildimize alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor ya da bazen cilt üzerinde birikerek, kalıntı oluşturarak daha sonra o bölgede çeşitli mikroorganizmaların üremesine yol açabiliyor" ifadelerini kullandı.



"HAYATİ TEHLİKEYE SOKACAK DURUMLARLA SONUÇLANABİLİYOR"

Güneş çarpmasının belirtileri ve tedavi yöntemlerine de Prof. Dr. Bayramgürler, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bugünlerde olduğu gibi aşırı sıcaklıklarda güneş altında uzun süre kalınırsa ortaya çıkabilecek bir tablo daha var. Bu 'güneş çarpması' ya da 'sıcak çarpması' dediğimiz durum. Bu durum vücut sıcaklığının aşırı yükselmesine ve aynı zamanda da vücutta sıvı ve tuz kaybına bağlı olarak gelişiyor. Böyle bir tablo gelişirse ilk başta hafif düzeylerdeyse hastalar kendilerini bitkin, halsiz hissedebiliyorlar ama daha ileri düzeyde çarpıntı, sık nefes alma, bulantı, kusma, baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, kafa karışıklığı gibi hatta bilinç kaybı gibi durumlarla sonuçlanabiliyor. Bu tablo hayati tehlikeye sokacak durumlarla sonuçlanabiliyor. Böyle bir durumda hastaların mutlaka ve mutlaka serin ortamlarda, mümkünse klimalı ortamlarda tutulması gerekiyor ve vücut sıcaklığının bir an evvel düşürülmesi gerekiyor. Bunun için de yine ılık ya da soğuğa yakın duşlar öneriliyor. Yine pansumanlar öneriliyor. Hastalara özellikle kıvrım yerlerine, koltukaltı gibi, kasık gibi bölgelerine soğuk sularla pansuman yapılmasını öneriyoruz. Tabii ki daha ileri durumlarda, kaybedilen sıvının yerine konulması için hastanede hastalar, ileri medikal tedavi almak zorunda kalabilirler ama bunun dışında kendilerine bol sıvı tüketmelerini önerebiliriz"