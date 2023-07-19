Yaz aylarında bu rahatsızlığa dikkat! Uzmanlar ’ölümle sonuçlanabiliyor’ diye uyarıyor

GÜNEŞİN DİK GELDİĞİ SAATLERDE SERİN YERLERDE ZAMAN GEÇİRİLMELİ Sıcak çarpmasından korunmak için neler yapabileceğinden bahseden Uzm. Dr. Bilici, "Özellikle hava sıcaklığının çok yüksek olduğu zamanlarda güneş açılarının dik geldiği saatlerde (11:00-15:00 saatleri) arasında mümkün olduğunca serin yerlerde zaman geçirilmesi önerilmektedir. Klimalı, gölgelik ve serin yerler tercih edilmelidir. Sıcak havalarda özellikle açık renk, geniş ve hafif kıyafetler tercih edilmelidir. Bu şekilde rahat terleme ile vücut ısımız dengelenecektir. Açık havalarda dışarı çıkmadan önce güneş kremi kullanılmalı ve yanımıza güneşten koruyuculuğu olan geniş bir şapka veya şemsiye alınmalıdır. Eğer terleme fazla ise bol bol su tüketilmelidir. Günlük en az 2-3 litre sıvı tüketilmelidir. Park edilmiş araçların içinde mümkünse beklenilmemesi gerekmektedir. Çünkü kapalı alan altında araç içi sıcaklık artışı çok daha fazla olmaktadır. Araç camları binmeden önce açılıp havalandırılmalı ve mümkün olduğunca klima kullanılmalıdır" ifadelerini kullandı.

HIZLICA ATEŞ ÖLÇÜMÜ YAPILMALI Tanı koyma sürecini anlatan Uzm. Dr. Bilici, şu bilgileri paylaştı: "Hastanın öncelikle semptomları değerlendirilir, ayrıntılı fizik muayenesi yapılır ve tıbbi geçmişi sorgulanır, kullandığı ilaçlar ve ek hastalıkları öğrenilir. Bilinç durumu ve nörolojik muayenesi yapılır. Hızlıca ateşi ölçülmelidir. Ateş ölçümü için rektal, kulak içi veya oral yol kullanılabilir. Hastadan kan tahlilleri alınmalıdır. Alınan bu testlerde böbrek ve karaciğer fonksiyonları, sıvı elektrolit bozuklukları takibi, kan gazları ölçümü bakılır ve çıkan sonuçlara göre organ hasarı olup olmadığı değerlendirilir. Özellikle kas yıkımı olup olmadığını anlamak için bazı kan tahlilleri ve idrar tahlili de bakılması lazımdır. Hastanın muayenesi ve tetkikleri sonrasında hayati tehlike arz eden bir durum veya organ hasarı varsa hastaneye yatış yapılması gerekebilir."