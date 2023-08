Yaz aylarında gelen yorgunluk hissine dikkat! Kötü sonuçları olabilir...

Öncelikli olarak su tercih edilmeli

Vücudun sıvı kaybını önlemek için yapılması gerekenlere dikkat çeken Diyetisyen Fatma Hallaç "Sıvı ihtiyacını karşılamak için en iyi tercih öncelikli olarak su, sonrasında ise ayran ve maden suyudur. Ayran tüketerek hem sıvı hem mineral kaybı önlenebilir. Aynı zamanda yararlı bakteri içeriğinden dolayı bağırsak sağlığını da olumlu yönde etkiler. Özellikle terlediğimiz ve tansiyonumuzun düştüğü yakıcı sıcaklarda tuzlu bir ayran tüketimi güzel bir seçenek olacaktır. Maden suları ise içerdiği fazla miktarda mineral sayesinde vücudun mineral kaybını önler. Yaz aylarında fazla ter kaybı olduğundan özellikle sodyum oranı yüksek maden suları tercih edilebilir. Çay, kahve ve soğuk meşrubatlar gibi kafein içeriği yüksek içecekler her ne kadar harareti alıyor gibi gözükse de aslında idrar söktürücü özelliğinden dolayı vücuttaki sıvı kaybını arttırır. Vücudumuz her 1 fincan çayı ve kahveyi atabilmek için 1 su bardağı su harcar. Bu nedenle tüketmek istediğiniz takdirde, içtiğiniz her fincan çay ve kahve için ekstradan 1 su bardağı su içmek bu kaybı önleyecektir" dedi.