Yaz aylarında inmeden korunun! Sıcak havadan etkilenmemek için...





"11.00 İLE 16.00 SAATLERİ ARASINDA DIŞARIDA BULUNULMAMALI"

İnme ve sıcak çarpmasından korunmak için önlemler almanın hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Sandıkçı, "Bu önlemler arasında sıvı-elektrolit dengesinin iyi sağlanması en başta gelmektedir. Günlük sıvı ihtiyacının düzenli karşılanması ve bu ihtiyacın gün içerisine eşit şekilde yayılması büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, nemli ve çok sıcak ortamlardan kaçınmak ve özellikle güneşin en yoğun olduğu 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarıda bulunmamak gerekmektedir" şeklinde konuştu.