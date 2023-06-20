Yaz aylarında o sinsi hastalığa dikkat! Özellikle ayaklarda beliriyor...

Yaz aylarının gelişiyle birlikte mantar enfeksiyonu vakalarında da artış yaşanıyor. Bu duruma karşın çeşitli önerilerde ve uyarılarda bulunan Deri ve Zührevi Hastalıklar (Cildiye) uzmanı Uzm. Dr. Ali Yaşar, mantarın özellikle ayak bölgesinde daha sık görüldüğünü belirterek tedavinin kesinlikle yarıda bırakılmaması gerektiğinin de altını çiziyor.

İHA Giriş Tarihi: 20.06.2023 12:46 PAYLAŞ ABONE OL

Mantar hastalığının başlıca nedenleri ve tedavisi hakkında bilgiler veren Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Uzm. Dr. Ali Yaşar, mantar enfeksiyonun yaz aylarının gelmesiyle beraber artış gösterdiğini belirtti. Dr. Ali Yaşar, "Havaların ısınmasıyla birlikte ciltte oluşan terleme nedeniyle mantar enfeksiyonları yaz aylarında daha fazla görülmektedir. Özellikle ayaklarda mantar şikayetlerini daha çok görüyoruz. Ayak mantarı ayakta kaşıntı, kızarıklık, deri soyulması ve şişlik gibi belirtiler vermektedir. Mantar enfeksiyonları bulaşıcı olduğu için ortak kullanım alanlarında özellikle çok dikkat etmek gerekir. Mantar enfeksiyonu riskine karşı ortak kullanım alanlarından mümkün olduğunca uzak durmak lazım. Başkasının giydiği terlik ve ayakkabıları giymemek gerekiyor. Ayak mantarı çok sık karşımıza çıksa da bazen el, yüz, saçlı deri ve tırnaklarda görebiliyoruz. Tırnak mantarı içlerinde tedavisi en zor olan türdür. Tedavisi uzun sürer ve ağızdan çeşitli ilaçlar kullanmayı gerektirir. Saçlı deri mantarı ise daha çok çocuklarda görülüyor. Ergenlik sonrası dönemde çok görülmez. Daha çok hayvanlardan bulaşır ve hayvan teması yapan çocuklarda görülüyor" dedi.



"Yaz aylarında leke mantarını çok sık görmekteyiz"

Leke mantarının diğer mantar türünden farkını anlatan Uzm. Dr. Ali Yaşar, "Bu mantar çeşitleri dışında bir de ciltte leke mantarı dediğimiz kahverengi, pembemsi ve beyaz lekeler şeklinde olan bir leke mantar türümüz vardır. Bu mantar türü diğerlerine göre bulaşıcı değildir. Çünkü bu mantar vücudumuzda bulunan bir mantar türünün üremesi sonucu oluşur. Yaz aylarında leke mantarını çok sık görmekteyiz ve tedavisi kolaydır. " diye konuştu.