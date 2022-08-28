Yaz aylarında ortaya çıkabiliyor! Sıcak ödemi kendini böyle gösteriyor...

İstanbul'da çağrı merkezinde çalışan Caner Arık, 21 Ağustos'ta tatil için memleketi Zonguldak'a geldi. Meteoroloji verilerine göre, nem oranının en yüksek olduğu günlerde denize giden Arık, 23 Ağustos'ta başında şişlik oluştuğunu fark etti. Ertesi gün Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne giden Caner Arık'ı, Acil Tıp Uzmanı Dr. Abdullah Cüneyt Hocagil ile birçok doktor muayene etti. Muayene sonucunda genellikle el ve ayaklarda görülen, 'sıcak ödemi' olarak adlandırılan hastalığın, Arık'ın saçlı derisinde meydana geldiği kanısına varıldı. Alerji tedavisine de yanıt vermeyen Arık, daha sonra evine gönderildi. Rahatsızlık kötü huylu olmadığı için herhangi bir tedavi uygulanmadı. Arık'ın başından yüzüne inen ödemlerin kendi kendine geçmesinin beklendiği belirtildi. Caner Arık'ın rahatsızlığı ile ilgili bilimsel çalışma yapılmasına da karar verildi, bu doğrultuda gerekli izinler alındı.



'DAHA ÖNCE BÖYLE BİR VAKAYLA KARŞILAŞMADIK'

Sıcak ödeminin sıcak havalarda el ve ayaklarda görüldüğünü anlatan Dr. Hocagil, "Bu hastamızda saçlı deride ciddi bir ödem vardı. Biz de bunu literatürde araştırdık. Çok nadir olan bir durum olduğuna karar verdik. Dışlama tanısından sonra diğer tetkiklerini yapıp, diğer nedenlerin olmadığını saptadıktan sonra sıcağa bağlı ödem oluştuğunu belirledik. Hastamızda da olumlu yanıt aldık, bu durumu uluslararası bir kongrede nadir görülen sıcağa bağlı kafa derisindeki cilt ödemi olarak yayınlayacağız. Daha önce böyle bir vaka ile karşılaşmadık. Genellikle sıcak acillerine bağlı ödem, ayak ve ellerde görülen bir şey. Yer çekiminin etkisine bağlı genişleyen kan damarları içerisinde, sıvı hücreler arası boşluğa çıkar. Bu hastamız, deniz kenarında uzandığında, kafasında dolaşımı engelleyecek şapka olduğu sırada, bu durum gerçekleşmiş. Bu nedenle ilginç bir vaka" diye konuştu.