Yaz aylarında ortaya çıkan bu hastalığa dikkat! Bağırsak sistemini tamamen bozuyor...



ÇOCUKLAR İÇİN HAVUZLARA DİKKAT

Yaz ishalinden korunmak için yapılması gerekenler konusunda bilgi veren Prof. Dr. Alper Şener, havuzdan bulaş riskinin yüksek olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Korunmak için çocuklar otellerdeki havuza dikkat edilmeli. İshalle birlikte gözlerde kızarıklık, idrar renginde koyulaşma olursa adenovirüs oluşuyor. Otellerdeki çocuk havuzlarında klorlama oranı ve su devinim hızlarına dikkat edilmeli. Erişkinlerde ise susuz kalmamak önemli. Günde 1,5-2 litre su içilmesini söylüyoruz ama yaz dönemlerinde bunu artırmak lazım. Çünkü terlemeyle de sıvı kaybı oluşuyor. Buna bilinçsiz sıvı kaybı denir. 500 cc ilave etmek gerekir. Sıvı alımı ishal başladıktan sonra işe yarar, korunmaya etkisi yoktur. Yaşlıların korunması için gıda hijyenine dikkat edilmeli. Turistik yerlerde bakterinin daha fazla tutunduğu gıdalar tüketilmemeli."



'BAZI GIDALARDA BAKTERİLER DAHA SIK BULUNUYOR'

Hazır tüketim gıdalarında yaz ishaline neden olabilecek bakterilerin sıklıkla bulunabildiğini belirten Prof. Dr. Şener, "Örnek vermek gerekirse Rus ya da İtalyan salatası gibi mayonezli gıdalarda bu bakteriler daha sık bulunuyor. Besin zehirlenmesine neden olan bazı bakteriler de pirinç içeren gıdalarda bulunur. Midye, yaz döneminde yaygın görülür. Ama bunlar hızlı üretilip hızlı tüketilmesi gereken besinlerdir. Yani saklama koşulları bakımından ısı dereceleri arttıkça bakterinin üreme potansiyeli fazladır. Bu gıdalara dikkat etmek gerekir. Çünkü hangi şartlarda saklandığını bilmiyoruz" diye konuştu.