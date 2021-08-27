Yaz mevsiminde kuruyan ciltlere dikkat!

Yaz aylarında güneşin, sıcağın, denizin etkisi ve açık havada geçirilen sürenin artmasına bağlı olarak cilt çok fazla su kaybediyor. Bu nedenle, özellikle yaz döneminde ve sonrasında cildin nem dengesini korumak için dışarıdan nem takviyesi yapmak önem taşıyor. Cildin kuru, pul pul dökülen, mat bir görünüm yerine; nemli, pürüzsüz ve ışıl ışıl bir görünüme kavuşmasının yolu, dermatolog kontrolünde cilt tipine uygun nemlendirici ürünlerin kullanılmasından geçiyor. Doç. Dr. Alev Eken, yaz mevsimi sonrasında cildin nemlendirmesinde dikkat edilmesi gerekenler hakkında önerilerde bulundu.

DHA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 27.08.2021 09:48 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021 09:55

Yaz aylarında ciltte yaşanan kuruluğun sebeplerine dair bilgi paylaşan Doç. Dr. Alev Eken, "Yoğun güneş ışığının cildin koruyucu tabakasına zarar vermesi, sıcak hava, nem, deniz ve havuz suyu yaz mevsiminde cildin kurumasına ve nem kaybetmesine neden olur. Ayrıca yaz aylarında açık alanlarda daha çok vakit geçirilmesi ve ince kıyafetlerin giyilmesi cildin dış ortam ile doğrudan temasa geçmesine yol açar. Bu durum da cildin kurumasına sebep olur" dedi. "SUYU HAPSEDEBİLEN AKTİF MADDELER İÇEREN NEMLENDİRİCİLER KULLANILMALI" Yaz aylarında kullanılan nemlendiricilerin, cilt bakım rutininin en önemli parçası olduğunu ifade eden Doç. Dr. Alev Eken, "Hangi tür cilde sahip olunursa olunsun nemlendirici kullanmak oldukça önemlidir. Çünkü yaz aylarında güneşin, sıcağın ve nemin etkisiyle ciltte su kaybı oluşur. Gün içinde ne kadar fazla su içilirse içilsin cilt, suyu tutamaz. Su, terleme ve idrar yoluyla dışarı atılır. Cildin, suyu tutmasını sağlamak için içerisinde hyaluronik asit, pantenol, seramid gibi suyu hapsedebilen aktif maddeler içeren nemlendiriciler kullanılmalıdır" diye konuştu.

Nemlendirici seçerken dikkat edilmesi gerekenlere dair bilgi veren Doç. Dr. Alev Eken şu ifadeleri kullandı: "Su bazlı, hafif ve ince yapıda (oil-free) nemlendiriciler tercih edilmelidir. Genellikle bu ürünler krem ve losyon kıvamında olup, ciltte ipeksi bir yapı oluştururlar. Hızlı ve kolay emilirler, ciltte yağlı his bırakmazlar. Yağ bazlı kremler ise gözenekleri tıkayarak akne ve komedon oluşumuna neden olabilirler. Gündüz kullanılan nemlendiricinin en az SPF 30 değerinde güneş koruyucu içeriyor olmasına dikkat edilmelidir. Nemlendirici, güneşten koruyucu filtre içermiyorsa, üzerine mutlaka güneş koruyucu sürülmelidir. Gündüz nemlendiricisi olarak BB ya da CC kremler seçilebilir. BB ve CC kremler, renkli nemlendiriciler ile fondöten arası ürünlerdir. Bu ürünlerin kapatıcılık özelliklerinin yanı sıra nemlendirme, koruma ve cilt tonunu eşitleme özellikleri vardır." ALERJİK REAKSİYONA DİKKAT Bazı tür nemlendiricilerin alerjik reaksiyonlara neden olabileceğini söyleyen Eken şu bilgileri paylaştı: "Güneşin ve nemli havanın etkisiyle cilt hassaslaşır. Nemlendiricilerin, içerisindeki koku maddelerine veya koruyuculara bağlı duyarlanma (alerji) gelişebilir. Bu nedenle hipoalerjenik ürünler tercih edilmelidir. Nemlendiriciyi güçlendirecek bileşimler kullanılmalıdır. Cildin alt tabakasını temizleyen ve cildi çevresel kirliliklerden koruyan "savaşçı moleküller" denilen antioksidanlar, özellikle A ve C vitaminleri kullanılmalıdır. Günlük cilt bakım ürünleri arasında bulunan A vitamini "altın standart", cildin sigortası denilebilecek, C vitamini ise "gümüş standart"tır. Ayrıca bilimin umut verdiği peptit, niasinamid, hidroksi asitler, DNA onarıcı ürünler, E vitamini ve üzüm çekirdeği, yeşil çay gibi bitki ekstreleri de kullanılabilir. Nemlendirici almadan önce tercih edilecek ürünün içeriği okunmalı; cilt bakım ürünü seçiminde ve kullanımında dermatoloji uzmanına başvurulmalıdır."