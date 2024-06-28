Yaz tatili kabusa dönüşmesin! Havuza ve denize girmeden önce mutlaka...

Yaz tatillerinde göz enfeksiyonu riski söz konusu olduğunda, hem deniz suyu hem de havuz suyu potansiyel olarak sorun yaratabildiğini söyleyen Göz Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Sevil Karaman, "Ancak dikkate alınması gereken bazı önemli farklılıklar vardır. Deniz suyu, bakteriler, virüsler ve parazitler de dahil olmak üzere çeşitli mikroorganizmalar içerir ve bunlar gözlerle temas ettiğinde göz enfeksiyonlarına neden olabilir. Kanalizasyon veya tarımsal atık gibi kirleticiler deniz suyunu kirletebilir ve enfeksiyon riskini artırabilir. Tuzlu suyun kendisi, özellikle uzun süre maruz kalındığında veya gözler zaten tahriş olmuş veya hasar görmüşse, gözler için tahriş edici olabilir" diye konuştu.

BAKIMI DÜZGÜN YAPILMAYAN HAVUZ DAHA TEHLİKELİ

Uygun klorlama seviyelerine ve filtreleme sistemlerine sahip bakımlı yüzme havuzlarının ise enfeksiyon etkenlerini barındırma riskinin genellikle daha düşük olduğunu belirten Doç. Dr. Karaman, şöyle devam etti: Ancak, havuz uygun şekilde klorlanmaz veya bakımı yapılmazsa, göz enfeksiyonlarına neden olabilecek bakteri ve diğer mikroorganizmalar için bir üreme alanı haline gelebilir. Klorun kendisi de, eğer yüksek seviyelerde mevcutsa, gözleri tahriş edebilir ve gözler zaten tehlikedeyse enfeksiyon riskini potansiyel olarak artırabilir. Genel olarak, havuz suyunun göz enfeksiyonları açısından deniz suyundan daha az riskli olduğu düşünülmektedir, tabii havuzun bakımının düzgün yapılması ve klorlanması şartıyla. Bununla birlikte göz enfeksiyonu riskini en aza indirmek için her iki ortamda da önlem almak önemlidir.