Yazın cildinizi mahveden 7 alışkanlık! Çoğu kişi farkında bile değil



GÜNEŞ KORUYUCU SEÇİMİ CİLT TİPİNE GÖRE YAPILMALI

Güneş koruyucu kullanımının yaz aylarının vazgeçilmezi olması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. İlteriş Oğuz, "En az SPF 30, tercihen SPF 50 koruma faktörüne sahip, UVA ve UVB filtreleri içeren güneş kremleri kullanılmalı ve bu ürünler iki ila üç saatte bir yenilenmelidir. Günümüzde akne eğilimli, lekeli veya hassas ciltler için özel olarak geliştirilmiş güneş koruyucular bulunmaktadır. Cilt tipine uygun ürün seçimi, hem koruyuculuğu artırır hem de mevcut cilt problemlerinin kötüleşmesini önler" diye konuştu.

Rozasea hastaları, gebeler ve çocuklarda ise mineral filtreli güneş koruyucuların tercih edilmesinin daha uygun olduğunu belirtti.