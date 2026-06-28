Yazın en çok merak edilen soru yanıt buldu! Hamileler denize girebilir mi?

DENİZ, HAVUZA GÖRE DAHA GÜVENLİ OLABİLİR Deniz ve havuz arasında tercih yapılacaksa denizin daha avantajlı olabileceğini belirten Dr. Kurt, "Her iki imkân da varsa öncelikli tercihimiz denizdir. Havuz suyu daha durgun olduğu için enfeksiyon riski denize göre biraz daha yüksektir. Ancak havuz kullanılacaksa temizliğinin düzenli yapıldığından, pH ve klor seviyelerinin kontrol edildiğinden emin olunmalıdır" ifadelerini kullandı.

ISLAK MAYOYLA BEKLEMEYİN Enfeksiyon riskini azaltmak için bazı kurallara dikkat edilmesi gerektiğini belirten Dr. Kurt, "Yüzmeden önce ve sonra mutlaka duş alınmasını öneriyoruz. Islak mayo ile uzun süre kalmak enfeksiyon riskini artırabilir. Ayrıca güneş altında uzun süre kalınacaksa şapka, güneş gözlüğü ve gebelikte kullanıma uygun güneş koruyucu ürünler tercih edilmelidir" dedi.

TEK BAŞINA YÜZMEYİN Yüzme sırasında sıvı tüketiminin ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Dr. Kurt, "Sıcak havalarda bol sıvı almak çok önemlidir. Ayrıca gebelikte zaman zaman kas krampları gelişebileceği için anne adaylarının mümkünse tek başına yüzmemesini öneriyoruz. Basit önlemlerle hem güvenli hem de keyifli bir yaz tatili geçirmek mümkün" diye konuştu.