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Yazın en sık görülen sağlık sorunlarından biri kapıda! İşte korunmanın yolları

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte uzmanların en çok uyardığı sağlık sorunlarından biri yeniden gündemde. Artan sıcaklıklar, bakterilerin daha hızlı çoğalmasına neden olurken özellikle açıkta bekleyen yiyecekler ve uygun koşullarda saklanmayan gıdalar gıda zehirlenmesi riskini artırıyor. Uzmanlar, basit gibi görünen bazı hataların bulantı, kusma, ishal ve ciddi sıvı kaybıyla sonuçlanabileceğine dikkat çekerek, yaz boyunca gıda hijyenine her zamankinden daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini vurguluyor.

İHA GiriÅŸ Tarihi: 09.06.2026 12:19 PAYLAŞ ABONE OL

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Mustafa Yalçın, havaların giderek ısındığını, yüksek sıcaklıkların bakterilerin üremesi için ideal ortam oluşturduğunu söyledi. Yaz aylarında gıdaların çok daha hızlı bozulduğunu belirten Uzm. Dr. Yalçın, özellikle et, tavuk, süt ve deniz ürünleri uygun sıcaklıkta saklanmadığında kısa sürede zararlı hale gelebildiğini kaydetti. Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte gıda zehirlenme vakalarını daha çok görmeye başlayacaklarını ifade eden Uzm. Dr. Yalçın "Açıkta satılan yiyecekler, iyi yıkanmamış sebze ve meyveler ile hijyen kurallarına uyulmayan ortamlarda hazırlanan gıdalar risk taşıyor." diye konuştu.





EN SIK BELİRTİLER BULANTI, KUSMA VE İSHAL

Gıda zehirlenmesinin genellikle kısa sürede belirti verdiğini ifade eden Uzm. Dr. Yalçın, belirtiler hakkında da bilgi verdi. Bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı ve ateşin gıda zehirlenmelerinde en sık görülen belirtiler olduğunu kaydeden Yalçın, bazı durumlarda halsizlik ve sıvı kaybına bağlı ciddi tabloların da ortaya çıkabileceğini söyledi.