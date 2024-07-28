Yazın ishale yakalanmanızın 3 nedeni! Yemeğinizi bu şekilde pişiriyorsanız...

Yaz aylarında terlemenin artmasıyla hızlı sıvı açığı ve elektrolit dengesizliği doğacağından bahseden Prof. Dr. Ersoy, "İshalin nedeni saptanabilmiş ise veya antibiyotik tedavisi gerektiren durumlar varsa buna yönelik tedaviler yine Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanları veya ilgili hekim tarafından yapılacaktır. İshal sayısının yüksek olduğu; bulantı ve kusmanın eşlik ettiği ishaller; kanlı ishal veya uzamış ishal durumları hemen hekime başvurmayı gerektirir. Ayrıca diyabet, kronik böbrek yetmezliği veya bağışıklığı bozan alt hastalığı olanlarda hafif seyirli gibi görünen ishaller de ciddi sonuçlara neden olabilir" dedi.

"KAYNAĞI BİLİNMEYEN SULARI İÇMEYİN" Mikroorganizmanın türüne göre kuluçka sürelerinin de değiştiğini belirten Prof. Dr. Ersoy "Bazen de mikroorganizma gıdaya bulaşır ve toksin oluşturur. Biz toksini aldığımızda da yine ishal vakalarıyla karşılaşabiliriz. İshalde özellikle içme suyu kritik öneme sahiptir. Kaynağı bilinmeyen suların kesinlikle içilmemesi gerekir" ifadelerini kullandı. Yerel yöneticiler tarafından bir uyarı yapılmadığı sürece şebeke sularının güvenli olduğunu anlatan Prof. Dr. Ersoy zorunlu durumlarda bir şüphe var ise içme suyunun kaynatılarak tüketilmesini, kesinti sonrası gelen suyun hemen içilmemesini tavsiye etti.





"GÜVENLİ GIDA İÇİN 5 ANAHTAR"

Dünya Sağlık Örgütü'nün "sağlıklı gıda için 5 anahtar" önerisinden bahseden Prof. Dr. Ersoy bu 5 maddeyi şöyle sıraladı:

"Birincisi; temiz tutmak. Yemek pişirme öncesi ve süreç içerisinde gerektikçe elleri yıkamak, ortamın ve kullanılan malzemelerin temiz olması ve gıdaların böcek, sinek, fare veya evcil hayvanları gibi hayvanların temasından korunması gereklidir. İkincisi; pişmiş ve çiğ gıdalar birbirine temas ettirilmemeli, çiğ et, tavuk, balık gibi gıdaların bıçak, kesme tahtası vs kullanılan malzemeler ayrı olmalı, saklama sırasında pişmiş gıdalara temas ettirilmemelidir. Üçüncüsü; özellikle et, tavuk, balık gibi gıdalarda doğru pişirme yöntemlerine daha çok dikkat etmektir. Özellikle büyük parçaların iyi pişmiş olmasına özen gösterilmeli. Zira, normalde 70 derecede 30 saniye boyunca pişirilen yiyeceklerde aslında ishale neden olabilecek mikroorganizmalar öldürülmüş olur, ancak büyük etlerin iç kısımlarının da bu sıcaklığa ulaşmış olduğundan emin olmak gerekir. Mikrodalga fırınlarda pişirme veya ısıtma sırasında her yer aynı ısıya ulaşamayabilir. O nedenle tüm gıdanın yeterli ısıya ulaşması sağlanmalıdır. Dördüncüsü; gıdanın tüketilene kadar doğru saklanması yine önemli bir noktadır. 5-60 C° arası bakterilerin çoğalması ve toksin üretmeleri için uygun sıcaklıktır. Bu nedenle pişirildikten sonra iki saatten fazla oda ısısında bırakılmamalı, 5 C° altında saklanmalı, buzdolabında bile olsa saklama süresi yine fazla uzun olmamalıdır. Pişmiş gıdaların da tekrar ısıtılması gerekiyorsa, 60 C° üzerinde ısıtılması gerekir. Beşincisi; güvenli su ve gıdalar kullanılmalıdır. Sebze meyvelerin yıkanmasında da temiz su gereklidir. Gıdanın bozulmuş veya çürük kısımlarının kesilmesi, temizlenmesi de önemlidir."