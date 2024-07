Yazın ishale yakalanmanızın 3 nedeni! Yemeğinizi bu şekilde pişiriyorsanız...

"GÜVENLİ GIDA İÇİN 5 ANAHTAR"

Dünya Sağlık Örgütü'nün "sağlıklı gıda için 5 anahtar" önerisinden bahseden Prof. Dr. Ersoy bu 5 maddeyi şöyle sıraladı:

"Birincisi; temiz tutmak. Yemek pişirme öncesi ve süreç içerisinde gerektikçe elleri yıkamak, ortamın ve kullanılan malzemelerin temiz olması ve gıdaların böcek, sinek, fare veya evcil hayvanları gibi hayvanların temasından korunması gereklidir. İkincisi; pişmiş ve çiğ gıdalar birbirine temas ettirilmemeli, çiğ et, tavuk, balık gibi gıdaların bıçak, kesme tahtası vs kullanılan malzemeler ayrı olmalı, saklama sırasında pişmiş gıdalara temas ettirilmemelidir. Üçüncüsü; özellikle et, tavuk, balık gibi gıdalarda doğru pişirme yöntemlerine daha çok dikkat etmektir. Özellikle büyük parçaların iyi pişmiş olmasına özen gösterilmeli. Zira, normalde 70 derecede 30 saniye boyunca pişirilen yiyeceklerde aslında ishale neden olabilecek mikroorganizmalar öldürülmüş olur, ancak büyük etlerin iç kısımlarının da bu sıcaklığa ulaşmış olduğundan emin olmak gerekir. Mikrodalga fırınlarda pişirme veya ısıtma sırasında her yer aynı ısıya ulaşamayabilir. O nedenle tüm gıdanın yeterli ısıya ulaşması sağlanmalıdır. Dördüncüsü; gıdanın tüketilene kadar doğru saklanması yine önemli bir noktadır. 5-60 C° arası bakterilerin çoğalması ve toksin üretmeleri için uygun sıcaklıktır. Bu nedenle pişirildikten sonra iki saatten fazla oda ısısında bırakılmamalı, 5 C° altında saklanmalı, buzdolabında bile olsa saklama süresi yine fazla uzun olmamalıdır. Pişmiş gıdaların da tekrar ısıtılması gerekiyorsa, 60 C° üzerinde ısıtılması gerekir. Beşincisi; güvenli su ve gıdalar kullanılmalıdır. Sebze meyvelerin yıkanmasında da temiz su gereklidir. Gıdanın bozulmuş veya çürük kısımlarının kesilmesi, temizlenmesi de önemlidir."