Haberler Roza Haberleri Sağlık Haberleri Yedikçe yaşlandıran 2 gıda! Sinir bilimci 'asla tüketmeyin' dedi...

Yedikçe yaşlandıran 2 gıda! Sinir bilimci 'asla tüketmeyin' dedi...

Yaşlanma, yaşlandıkça hepimizin başına gelen insan deneyiminin bir parçasıdır. Birkaç çizgi ve kırışıklıkta sorun olmasa da, vücudunuzun diğer kısımları hızla yaşlanırsa bunun sağlık açısından potansiyel etkileri olabilir. Bunu akılda tutarak bir uzman, yaşlanma sürecini yavaşlatmanın basit bir yolunu paylaştı.

Giriş Tarihi: 07.03.2024 10:53
ABONE OL
Yedikçe yaşlandıran 2 gıda! Sinir bilimci ’asla tüketmeyin’ dedi...

Alzheimer hastalığı konusunda uzman sinir bilimci Robert Love, yaşlanmayı hızlandırabilecek iki gıdayı ortaya çıkardı. Kendisi paylaşımında, "Bu iki gıdadan kaçının çünkü bunlar yaşlanmayı hızlandırıyor" dedi.

Bu yiyecekler şunlardır:

  • Rafine şeker
  • Kızarmış yiyecekler

RAFİNE ŞEKER

Bunun üç "ana nedenden" dolayı "açık bir durum" olduğunu söyledi.

Şöyle dedi: "Birincisi, şeker yemek kilo alımını artırıyor. Bunu zararlıdır. İkincisi, şeker vücuttaki iltihabı artırıyor. İnflamasyon yaşlanmanın en önemli nedenlerinden biridir."

"Üçüncüsü, rafine şeker açısından zengin bir diyetle beslenmek tip 2 diyabet riskini artırıyor. Bu Alzheimer hastalığı için önemli bir risk faktörüdür."

KIZARMIŞ YİYECEKLER

Robert'a göre kızarmış yiyecekler "çifte sorundur".

Şöyle dedi: "Kızartılmış yiyecekler genellikle karbonhidrat bakımından yüksektir, bu da kan şekerinizi yükseltir ve bu da iltihaplanmayı artırabilir."

"İkincisi, kızartılmış yiyecekler genellikle çok kötü yağlarda kızartılıyor. Ve bu yağlar iltihaplıdır. Ve bu da vücuttaki yaşları artırıyor, bu da iltihaplanmayı önemli ölçüde artırıyor."

SON DAKİKA SON DAKİKA