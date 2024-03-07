Yedikçe yaşlandıran 2 gıda! Sinir bilimci ’asla tüketmeyin’ dedi...

Alzheimer hastalığı konusunda uzman sinir bilimci Robert Love, yaşlanmayı hızlandırabilecek iki gıdayı ortaya çıkardı. Kendisi paylaşımında, "Bu iki gıdadan kaçının çünkü bunlar yaşlanmayı hızlandırıyor" dedi.
Bu yiyecekler şunlardır:
RAFİNE ŞEKER
Bunun üç "ana nedenden" dolayı "açık bir durum" olduğunu söyledi.
Şöyle dedi: "Birincisi, şeker yemek kilo alımını artırıyor. Bunu zararlıdır. İkincisi, şeker vücuttaki iltihabı artırıyor. İnflamasyon yaşlanmanın en önemli nedenlerinden biridir."
"Üçüncüsü, rafine şeker açısından zengin bir diyetle beslenmek tip 2 diyabet riskini artırıyor. Bu Alzheimer hastalığı için önemli bir risk faktörüdür."
KIZARMIŞ YİYECEKLER
Robert'a göre kızarmış yiyecekler "çifte sorundur".
Şöyle dedi: "Kızartılmış yiyecekler genellikle karbonhidrat bakımından yüksektir, bu da kan şekerinizi yükseltir ve bu da iltihaplanmayı artırabilir."
"İkincisi, kızartılmış yiyecekler genellikle çok kötü yağlarda kızartılıyor. Ve bu yağlar iltihaplıdır. Ve bu da vücuttaki yaşları artırıyor, bu da iltihaplanmayı önemli ölçüde artırıyor."