Yedikçe yaşlandıran 2 gıda! Sinir bilimci 'asla tüketmeyin' dedi...

Yaşlanma, yaşlandıkça hepimizin başına gelen insan deneyiminin bir parçasıdır. Birkaç çizgi ve kırışıklıkta sorun olmasa da, vücudunuzun diğer kısımları hızla yaşlanırsa bunun sağlık açısından potansiyel etkileri olabilir. Bunu akılda tutarak bir uzman, yaşlanma sürecini yavaşlatmanın basit bir yolunu paylaştı.

Giriş Tarihi: 07.03.2024 10:53 PAYLAŞ ABONE OL

Alzheimer hastalığı konusunda uzman sinir bilimci Robert Love, yaşlanmayı hızlandırabilecek iki gıdayı ortaya çıkardı. Kendisi paylaşımında, "Bu iki gıdadan kaçının çünkü bunlar yaşlanmayı hızlandırıyor" dedi. Bu yiyecekler şunlardır: Rafine şeker

Kızarmış yiyecekler

RAFİNE ŞEKER Bunun üç "ana nedenden" dolayı "açık bir durum" olduğunu söyledi. Şöyle dedi: "Birincisi, şeker yemek kilo alımını artırıyor. Bunu zararlıdır. İkincisi, şeker vücuttaki iltihabı artırıyor. İnflamasyon yaşlanmanın en önemli nedenlerinden biridir."