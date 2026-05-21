Yemek değil kimyasal pişiriyoruz! Teflon tavada yüksek ısı riski büyütüyor!

HER YEMEK TEFLONDA PİŞİRİLMEMELİ

Yüksek ısı gerektiren yemeklerde teflon yerine farklı ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Şimşek, özellikle et yemeklerinde döküm tavaların daha güvenli olduğunu ifade etti. "Ünlü şefler de bu konuda oldukça dikkatli. Teflon tavaları daha çok kısa sürede pişen yiyecekler için kullanıyorlar. Yüksek ısı gerektiren yemeklerde ise döküm ürünleri tercih ediyorlar" dedi. Zamanla oluşan çiziklerin risk oluşturabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Şimşek, "Başlangıçta küçük çizikler önemsenmeyebilir ancak zamanla bu çizikler artar ve kaplama zarar görür. Bu nedenle ciddi şekilde çizilmiş teflon tavaların kullanılmaması gerekir" uyarısında bulundu.