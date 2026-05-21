Yemek değil kimyasal pişiriyoruz! Teflon tavada yüksek ısı riski büyütüyor!

Günlük hayatta pratikliği nedeniyle en çok tercih edilen mutfak gereçlerinden biri olan teflon tavalar, yanlış kullanımda sağlık açısından risk oluşturabiliyor. Özellikle yüksek sıcaklıklarda yapısı bozulan teflon kaplamanın bazı kimyasalları açığa çıkarabileceği belirtilirken, bu durumun uzun vadede insan sağlığı üzerindeki etkileri tartışma konusu olmaya devam ediyor. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Melih Şimşek, teflonun doğrudan kanser yaptığına dair net bir veri bulunmadığını ancak kullanım hatalarının riski artırabileceğini belirterek önemli uyarılarda bulundu.
ASIL RİSK YÜKSEK ISIDA ORTAYA ÇIKIYOR
Teflonun belirli bir sıcaklığın üzerine çıktığında yapısının bozulduğunu ifade eden Doç. Dr. Şimşek, "Özellikle 260–300 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda teflon kaplama zarar görmeye başlar. Bu durumda üretiminde kullanılan kimyasallar ve gazlar açığa çıkabilir. Asıl risk bu noktada ortaya çıkıyor" dedi. Geçmişte teflon üretiminde kullanılan bazı kimyasalların kanserle ilişkilendirildiğini hatırlatan Doç. Dr. Şimşek, bu maddelerin 2010 yılı itibarıyla birçok ülkede yasaklandığını ve kullanımının sınırlandırıldığını belirtti.
METAL KAŞIK VE SPATULAYA DİKKAT
Teflon tavaların kullanımında yapılan hatalara da değinen Doç. Dr. Şimşek, yüzeyin çizilmesinin önemli bir risk oluşturduğunu vurguladı. "Metal spatula ya da kaşık kullanımı teflon yüzeyi çizer. Yüzey zarar gördüğünde kaplama bozulur ve zararlı maddelerin açığa çıkma riski artar" diye konuştu. Bu nedenle teflon ürünlerde ahşap ya da silikon mutfak gereçlerinin tercih edilmesi gerektiğini söyledi.
HER YEMEK TEFLONDA PİŞİRİLMEMELİ
Yüksek ısı gerektiren yemeklerde teflon yerine farklı ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Şimşek, özellikle et yemeklerinde döküm tavaların daha güvenli olduğunu ifade etti. "Ünlü şefler de bu konuda oldukça dikkatli. Teflon tavaları daha çok kısa sürede pişen yiyecekler için kullanıyorlar. Yüksek ısı gerektiren yemeklerde ise döküm ürünleri tercih ediyorlar" dedi. Zamanla oluşan çiziklerin risk oluşturabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Şimşek, "Başlangıçta küçük çizikler önemsenmeyebilir ancak zamanla bu çizikler artar ve kaplama zarar görür. Bu nedenle ciddi şekilde çizilmiş teflon tavaların kullanılmaması gerekir" uyarısında bulundu.
EN GÜVENLİ SEÇENEK: DÖKÜM TAVALAR
Teflonun tamamen yasaklanması gereken bir ürün olmadığını ancak dikkatli kullanılması gerektiğini belirten Doç. Dr. Şimşek, sağlık açısından en güvenli seçeneklerin başında döküm ürünlerin geldiğini söyledi. Teflon kullanımında en önemli riskin yüksek ısı olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Şimşek, "Teflon tavaları düşük ve orta sıcaklıklarda kullanmak, çizilmesini önlemek ve uzun süre yüksek ısıya maruz bırakmamak gerekir" diyerek sözlerini tamamladı.