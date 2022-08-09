Yemek pişirirken kanser olabileceğini biliyor muydunuz? Bu malzeme kanser riskini 4,5 kat artırıyor

Los Angeles'taki Güney Kaliforniya Üniversitesi'ndeki (USC) araştırmacılar, yaygın bir karaciğer kanseri olan, kimyasalların' bir kişinin viral olmayan hepatoselüler karsinom riskini artırabileceğini buldu.
İnsan yapımı toksinlere en çok maruz kalan kişiler, en az olanlara kıyasla hastalık teşhisi konma riskini 4,5 kata kadar artırdı. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, bu kimyasalların yapışmaz tencere, musluk suyu, deniz ürünleri, su geçirmez giysiler, temizlik ürünleri ve hatta şampuana kadar her yerde olduğu konusunda uyarıyor.
"RİSKİ ARTIRAN O MADDE…"
Bu çalışma, son yıllara kadar nispeten bilinmeyen bu bileşiklerin tehlikesini gösteren büyüyen bir araştırma grubunun parçası olarak yapıldı. Genellikle PFOS olarak adlandırılan perfluooktan sülfat, PFAS adı verilen bir tür per ve polifloroalkil maddesi, bu riski artıran önemli unsurlardan kabul ediliyor.
USC'de doktora sonrası araştırmacı olan Dr Jesse Goodrich yaptığı açıklamada, karaciğer kanserinin, karaciğer hastalığındaki en ciddi son noktalardan biri olduğunu ve bu durumun, insanlarda PFAS'ın bu hastalıkla ilişkili olduğunu gösteren ilk çalışma olduğunu belirtti.
USC ekibi, Hawaii ve Los Angeles bölgesindeki insanlardan büyük miktarda tıbbi veri toplayan Birleşik Krallık biyobankasına benzer bir proje olan Multiethnic Cohort Study'den veri topladı. 200.000'den fazla kişiden oluşan bir havuzdan, karaciğer kanseri geliştiren 50 kişi seçildi ve olmayan 50 kişiyle eşleştirildi.
"KAN ÖRNEKLERİ ANALİZ EDİLDİ"
Araştırmacılar, kanser hastalarından alınan kan örneklerini teşhisten önce analiz ettiler ve bunu, hastalığı hiç geliştirmemiş olan kontrol grubuyla karşılaştırdılar.USC'de nüfus ve halk sağlığı bilimleri profesörü olan Dr Veronica Wendy Setiawan, insan çalışmalarının az olmasının bir nedeninin, doğru örneklere ihtiyaç duyulması olduğunu belirtti.
Çevresel bir maruziyeti incelerken, kanserin gelişmesi zaman aldığından teşhisten çok önce alınan örneklere ihtiyaç duyuluyor. Sonunda kansere yakalanan birçok kişinin kan akışlarında birden fazla kimyasal türü olduğunu buldular.
Daha yüksek seviyeler, bir kişinin kansere yakalanma riskini de artırdı. Değerlendirmeleri, kimyasallara maruz kalmanın ilk yüzde onunda yer alan kişilerin kansere yakalanma olasılığının 4,5 kat daha fazla olduğunu buldu.
"KİMYASALLAR KARACİĞERE GÖMÜLEREK İŞLEVSELLİĞİNİ ETKİLER"
Kimyasallar genellikle bir şekilde alındıktan sonra karaciğere girer. Bu kimyasallar karaciğere gömülecek ve sonuç olarak karaciğerin işleme süreçlerini önemli ölçüde değiştirerek büyük riskler ortaya çıkarır.
USC ekibi, PFOS'un karaciğerdeki glikoz metabolizmasını, safra asidi metabolizmasını ve amino asitleri değiştirdiğini buldu. Bozulmanın bir sonucu olarak, karaciğer çevresinde daha fazla yağ oluşacak ve bir kişiyi alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı geliştirme riskine sokacaktır.
Bu durumdan muzdarip insanlar, karaciğer kanseri geliştirme riski altındadır. Son yıllarda dünyanın birçok yerinde artan obezite oranlarına bağlı olduğuna inanılan vakalarda bir artış olmuştur.