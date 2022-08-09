Yemek pişirirken kanser olabileceğini biliyor muydunuz? Bu malzeme kanser riskini 4,5 kat artırıyor

İnsan yapımı toksinlere en çok maruz kalan kişiler, en az olanlara kıyasla hastalık teşhisi konma riskini 4,5 kata kadar artırdı. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, bu kimyasalların yapışmaz tencere, musluk suyu, deniz ürünleri, su geçirmez giysiler, temizlik ürünleri ve hatta şampuana kadar her yerde olduğu konusunda uyarıyor.

Los Angeles'taki Güney Kaliforniya Üniversitesi'ndeki (USC) araştırmacılar, yaygın bir karaciğer kanseri olan, kimyasalların' bir kişinin viral olmayan hepatoselüler karsinom riskini artırabileceğini buldu.

"RİSKİ ARTIRAN O MADDE…"

Bu çalışma, son yıllara kadar nispeten bilinmeyen bu bileşiklerin tehlikesini gösteren büyüyen bir araştırma grubunun parçası olarak yapıldı. Genellikle PFOS olarak adlandırılan perfluooktan sülfat, PFAS adı verilen bir tür per ve polifloroalkil maddesi, bu riski artıran önemli unsurlardan kabul ediliyor.

USC'de doktora sonrası araştırmacı olan Dr Jesse Goodrich yaptığı açıklamada, karaciğer kanserinin, karaciğer hastalığındaki en ciddi son noktalardan biri olduğunu ve bu durumun, insanlarda PFAS'ın bu hastalıkla ilişkili olduğunu gösteren ilk çalışma olduğunu belirtti.

USC ekibi, Hawaii ve Los Angeles bölgesindeki insanlardan büyük miktarda tıbbi veri toplayan Birleşik Krallık biyobankasına benzer bir proje olan Multiethnic Cohort Study'den veri topladı. 200.000'den fazla kişiden oluşan bir havuzdan, karaciğer kanseri geliştiren 50 kişi seçildi ve olmayan 50 kişiyle eşleştirildi.