Yemek yedikten sonra mide ağrısı çekenler dikkat! Sebebi bu hastalık

Hangi yiyeceklerin ağrıya neden olduğunu bulmak zaman alabilir. Bu nedenle bir doktor kontrolünde yeme alışkanlıklarınızı ve beslenme sırasında yaşadığınız semptomlara göz atmanız önemlidir. Bunun için kendiniz için en iyi planı belirlemek için mutlaka uzman doktor kontrolünde hayatınızı düzenlemeniz gerekiyor.

Yemek yedikten sonra mide ağrısının en yaygın sebeplerinden biri hazımsızlık. Cleveland Clinic'ten gastroenterolog olan Scott Gabbard, yemek yedikten sonra yaşanan karın ağrısı, şişkinlik ve dolgunluk hissine neden olduğunu söylüyor. Fakat yemek yedikten sonra midede ağrı oluşmasının çeşitli sebepleri…