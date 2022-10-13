Yemek yedikten sonra mide ağrısı çekenler dikkat! Sebebi bu hastalık

Hangi yiyeceklerin ağrıya neden olduğunu bulmak zaman alabilir. Bu nedenle bir doktor kontrolünde yeme alışkanlıklarınızı ve beslenme sırasında yaşadığınız semptomlara göz atmanız önemlidir. Bunun için kendiniz için en iyi planı belirlemek için mutlaka uzman doktor kontrolünde hayatınızı düzenlemeniz gerekiyor.
Yemek yedikten sonra mide ağrısının en yaygın sebeplerinden biri hazımsızlık. Cleveland Clinic'ten gastroenterolog olan Scott Gabbard, yemek yedikten sonra yaşanan karın ağrısı, şişkinlik ve dolgunluk hissine neden olduğunu söylüyor. Fakat yemek yedikten sonra midede ağrı oluşmasının çeşitli sebepleri…
GASTROÖZOFAGEAL REFLÜ
Dr. Farhadi, GÖRH olarak da bilinen bu durumun, mide asidi yemek borunuzun astarını tahriş ederek mide ekşimesi ve mide ağrısı yarattığında ortaya çıktığını belirtiyor.
Providence Saint John's Health Center'da gastroenterolog olan Uzman Doktor Rudolph Bedford, baharatlı yiyecekleri aşırı yemeye veya sevmeye meyilliyseniz - bu da asidin yemek borunuzda daha fazla etki oluşturmasına neden olabileceğini belirtiyor. Bu durumun da oldukça acı verici olabilir, GERD'den muzdarip olmanız daha olasıdır.
Bu tip bir reflü ile mücadele ettiğinizi düşünüyorsanız, baharatlı yiyecekleri, kafeini azaltmayı deneyin ve semptomlara yardımcı olması için doktor kontrolünde bir yardımcı ilaç tavsiyesi alabilirsiniz.
İRRİTABL BAĞIRSAK SENDROMU (IBS)
Dr. Farhadi, midenizde ağrıya, gaza, ishale ve kabızlığa neden olabilen bir bağırsak bozukluğu olan IBS'nin birkaç farklı şekilde ortaya çıkabileceğini, ancak yemek yedikten sonra kesinlikle mide ağrısına neden olabileceğini söylüyor. Yemek yedikten sonra mideniz ağrımaya devam ederse ve kabızlık veya ishal ile mücadele ediyorsanız, IBS testi yaptırmak için doktorunuza danışmanız iyi bir fikirdir.
ÇÖLYAK
Çölyak hastalığı, hastaları farklı şekillerde etkileyebilecek gluten yemeye karşı bir bağışıklık tepkisidir. Dr. Bedford, bunlardan birinin gluten yedikten sonra mide ağrısı olduğunu söylüyor. Hafif bir gluten intoleransınız varsa (vücudunuzun gluteni sindirmekte zorlandığı anlamına gelir) mideniz de ağrıyabilir, ancak bu çölyak hastalığından farklıdır. Çölyak ile bir kişinin ince bağırsağı, gluten yediğinde hasar görür; gluten intoleransı olan biri, gluten yedikten sonra ishal veya gaz gibi fiziksel bir reaksiyon gösterebilir. Doktorunuz, sorunun temelinde ne olabileceğini belirlemenize yardımcı olabilir.
ÜLSER
Dr. Gabbard, yemek yedikten sonra kronik ağrı ile mücadele ediyorsanız ve ayrıca kilo kaybı, anemi, kusma, yutma güçlüğü veya dışkıda kan ile karşılaşıyorsanız, bunun bir ülser belirtisi olabileceğini söylüyor. Yemek borusunun, midenin veya ince bağırsağı astarında gelişen yaralar olan ülserler, bazı durumlarda genellikle asit azaltıcı ilaçlar ve antibiyotiklerle tedavi edilir, bu nedenle bu konuda gerçekten bir doktora görünmeniz gerekir.
GASTROPAREZİ
Dr. Vanderheyden, "yavaş mide" olarak da bilinen gastroparezinin, mide kaslarınızın kısmi felç olmasına neden olur ve uygun sindirimi engellediğini belirtiyor. Bu nedenle yiyecekler midenizde daha uzun süre kalır. Sonuç olarak, mideniz yediğiniz daha fazla yiyeceği barındıramaz ve sindiremez, bu da midede kramplara ve/veya spazmlara neden olur. Ayrıca mide bulantısı veya kusma yaşayabilirsiniz.