Yemeklerden hemen sonra buna dikkat! İşte yeme bozukluğunun en önemli belirtileri...

Sosyal medyanın yarattığı zayıflık algısı, yeme bozukluklarını çağımızın en tehlikeli psikiyatrik rahatsızlıklarından biri haline getirdi. Kadınlarda 10 kat daha fazla görülen, erkeklerde ise toplumsal roller nedeniyle gizlendiği için geç tanı riski doğuran bu hastalığın belirtileri ve multidisipliner tedavi yöntemleri uzman uyarısıyla mercek altına alındı.

BURCU ŞEN Giriş Tarihi: 31.05.2026 09:30 Güncelleme Tarihi: 31.05.2026 10:04

Modern dünyanın kusursuzluk baskısı ve sosyal medya, yeme bozukluklarını çağımızın en tehlikeli psikiyatrik rahatsızlıklarından biri haline getirdi. Yeme bozukluklarının 'modern zaman hastalığı' olduğuna değinen Ankara Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burçin Çolak, "Bu platformlar, yeme bozukluklarını ciddi şekilde artırdı. Sosyal medya zayıflık algısı ve güzel görünme baskısı oluşturuyor.

Kadınlarda erkeklere göre 10 kat fazla görülüyor. Erkekler toplumsal cinsiyet rolleri nedeniyle durumlarını gizliyor. O da 'geç tanı' riski doğuruyor" diye konuştu. Yeme bozuklukları içinde en riskli ve hayati tehlike barındıran türün yemeği tamamen reddetme veya kusturma ile seyreden anoreksiya nervoza olduğunu söyleyen Çolak, diğerinin ise ani öfke ve mutsuzluk anlarında yüksek kalorili gıdaların kontrolsüzce tüketildiği 'Tıkanırcasına Yeme Bozukluğu' olduğunu kaydetti.