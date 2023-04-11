Yemeklerden sonra 1 bardağı şişkinlik sorununu bitiriyor! Sindirimi düzenliyor...

Papatyanın lezzetli bir çay içeriği olmasının yanı sıra sağlığa birçok faydası vardır.

Antienflamatuar özellikler içerir

Papatya çayı, anti-enflamatuar özellikler içerir ve papatya çayı içmenin iltihaplanma semptomlarını azalttığı gösterilmiştir. Artrit gibi kronik bir enflamatuar durumdan muzdaripseniz, papatya ağrıyı hafifletmeye ve sizi daha rahat hale getirmeye yardımcı olabilir.

Soğuk algınlığı semptomlarını yatıştırır

Bir fincan papatya çayı da soğuk algınlığı için harika bir bitkisel ilaçtır. Araştırmalar, kendinizi kötü hissettiğinizde papatyanın soğuk algınlığı semptomlarını azaltmada faydalı olabileceğini göstermiştir.