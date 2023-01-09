Yemeklerden sonra şişkinlik bu hastalığın habercisi! Özellikle o yaş aralığında çok sık görülüyor...



Şikayetlerin kişiden kişiye farklılık gösterebileceğinin altını çizen Doç. Dr. Gönülalan, "Özellikle bu şikayetlerimiz varsa, hashimoto hipotiroidisi açısından basit bir kan testi ile troid fonksiyon testlerine bakılarak, hashimoto hipotiroidisi açısından araştırılmak çok önemlidir. Hashimoto hipotiroidisinde tedavi olarak eksik olanın yerine konulması, tiroid ilacının replasmanı söz konusudur. Ama pek çok hastamızda tiroid ilacını almasına rağmen hala devam eden tiroid hipotirodi semptomları görülmektedir. Böyle bir durumda fonksiyonel tıp bakış açısıyla, hashimoto hipotiroidi hastalarının bu sebeplerin neden geçmediğinin anlaşılması ve daha detaylı incelenmesi gerekmektedir" şeklinde konuştu.





"Hashimoto hastasının tedavisi bireyseldir"

Doç. Dr. Gönülalan, "Öncelikle kandaki TSH, T3 ve T4 hormonlarına bakılır. Tiroidin yapısı ve büyüklüğü için ultrason testi yapılır. Asıl ayırıcı tanı kanda anti-TPO ve anti-tiroglobulin antikor düzeylerinin yüksekliğidir. Bu tetkiklerle hem tanı konulur, hem de hastalığın evresi tespit edilir. Başlangıçta antikorlar yüksek iken hormon düzeyleri normaldir. İlerleyen zamanla hormon düzeyleri de değişebilir. Hashimoto tiroiditi, tiroid hormonu yetersizliğine neden oluyorsa, tiroid hormonu ile yerine koyma tedavisi gerekebilir. Bu, genellikle tiroid hormonu levotiroksinin günlük kullanımı şeklinde uygulanmaktadır. Levotiroksin, hormonun tiroid bezinin ürettiği doğal versiyonu olan tiroksine benzerdir. Levotiroksin tedavisi genellikle ömür boyu devam eder, ancak gerekli olan doz değişebileceği için, TSH düzeyleri, hekimin belirleyeceği belli aralıklarla kontrol edilmelidir.