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Yemekleri pişirme şekliniz vitamin eksikliğine neden oluyor! B12 eksikliğinin asıl sebebi bu ısı...

B12 diğer bir adıyla kobalamin, suda çözünebilen vitaminler arasındadır. Vücutta üretilmez ve bu yüzden dışarıdan besinler yoluyla alınmalıdır. Depolanabildiğinden eksikliği hemen gözlemlenmez. Diyetisyen Rıdvan Arslan, B12 vitaminini hakkında bilinmesi gereken noktaları paylaştı.

Giriş Tarihi: 20.12.2022 08:24
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Yemekleri pişirme şekliniz vitamin eksikliğine neden oluyor! B12 eksikliğinin asıl sebebi bu ısı...

Vücutta gerçekleşen birçok kimyasal olayda yer alır. Kırmızı kan hücrelerinin ve DNA oluşumunda görevlidir. Beyin ve sinir sistemini üzerinde görevleri vardır. Kalp ve damar sağlığı için önemlidir. Folik asidin aktivasyonunda görevlidir.

Hayvansal besinler B12'den zengindir. Yumurta, et, tavuk, balık, karaciğer, süt ve süt ürünleri iyi birer B12 kaynağıdır. Besinler yüksek ısıya maruz kaldığı zaman B12 kaybı gözlemlenebilir. Günlük 2,5-4 mcg besinlerle alınmalıdır. Besinlerle alımının yanı sıra B12 vitamininin emiliminde bağırsak ve mide sağlığı oldukça önemlidir. Mide tarafından salgılanan intrinsik faktör emilimini sağlar. Antibiyotikler, midenin belirli bir kısmının alınması, mide ilaçları ve bazı diyabetik ilaçlar emilimini engelleyebilir.

Yaşlılarda, sigara içen, sık alkol tüketen, sıkı vegan diyet uygulayan, hamile, sağlıksız ve dengesiz diyet yapan bireylerde eksikliği sıklıkla gözlemlenir. Vejetaryenler B12'yi tablet şeklinde düzenli olarak kullanmalıdır.

Eksikliğinde yorgunluk, konsantrasyon eksikliği, depresyon, baş ağrısı, iştahsızlık, unutkanlık, kansızlık, eklemlerde uyuşma, ağızda yara oluşumu ve sindirim sisteminde sorunlar gözlemlenebilir.

Ayrıca B12 eksikliğinde metabolizma yavaşlayacağından kilo vermek zorlaşır. Eksikliğini saptamak için kan testi yapılmalıdır. Takviyeler kan değerlerine bakılarak uzman kontrolünde kullanılmalıdır.

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