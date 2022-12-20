Yemekleri pişirme şekliniz vitamin eksikliğine neden oluyor! B12 eksikliğinin asıl sebebi bu ısı...

Vücutta gerçekleşen birçok kimyasal olayda yer alır. Kırmızı kan hücrelerinin ve DNA oluşumunda görevlidir. Beyin ve sinir sistemini üzerinde görevleri vardır. Kalp ve damar sağlığı için önemlidir. Folik asidin aktivasyonunda görevlidir.

Hayvansal besinler B12'den zengindir. Yumurta, et, tavuk, balık, karaciğer, süt ve süt ürünleri iyi birer B12 kaynağıdır. Besinler yüksek ısıya maruz kaldığı zaman B12 kaybı gözlemlenebilir. Günlük 2,5-4 mcg besinlerle alınmalıdır. Besinlerle alımının yanı sıra B12 vitamininin emiliminde bağırsak ve mide sağlığı oldukça önemlidir. Mide tarafından salgılanan intrinsik faktör emilimini sağlar. Antibiyotikler, midenin belirli bir kısmının alınması, mide ilaçları ve bazı diyabetik ilaçlar emilimini engelleyebilir.