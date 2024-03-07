Yeni ağrı kesiciler: tohum torbası! Hem doğal hem de etkili...

Tohum torbası, yani yeni ağrı kesiciler! Faydası saymakla bitmeyen tohumları yastık halinde kullanacağınız bu yöntem hem güvenli hem de etkili.

Sıcak tohum torbaları, sıcak su torbalarının aksine yaralanma ve yanık gibi istenmeyen kazalardan sizi koruyacağı gibi birçok sağlık probleminin de giderilmesinde önemli bir rol oynuyor.

Hazır olarak edinebileceğiniz gibi evde de yapabileceğiniz bu torbaları fırında veya mikrodalgada ısıtıp bölgeye uyguladığınızda kan akışını hızlandırarak kasları gevşetip ağrıların da önüne geçer.