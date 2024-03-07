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Yeni ağrı kesiciler: tohum torbası! Hem doğal hem de etkili...

Sıcak tohum torbası, ısı kaynağı olarak (genellikle mikrodalga yoluyla) kullanılan tohumlarla, bazen de aromaterapi için kullanılan kokularla dolu bir torbadır. Kullanılan şekil, koku ve tohumlar farklı tercih ve kullanımlara cevap vermektedir. Bu torbalar rahatlama, fizyoterapi, ısınma, çocuk uykusu, yatak ısıtma gibi birçok şey için kullanılabilir.

Giriş Tarihi: 07.03.2024 15:15 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 15:25
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Yeni ağrı kesiciler: tohum torbası! Hem doğal hem de etkili...

Tohum torbası, yani yeni ağrı kesiciler! Faydası saymakla bitmeyen tohumları yastık halinde kullanacağınız bu yöntem hem güvenli hem de etkili.

Sıcak tohum torbaları, sıcak su torbalarının aksine yaralanma ve yanık gibi istenmeyen kazalardan sizi koruyacağı gibi birçok sağlık probleminin de giderilmesinde önemli bir rol oynuyor.

Hazır olarak edinebileceğiniz gibi evde de yapabileceğiniz bu torbaları fırında veya mikrodalgada ısıtıp bölgeye uyguladığınızda kan akışını hızlandırarak kasları gevşetip ağrıların da önüne geçer.

Aynı zamanda uykuya dalmayı kolaylaştırma, kas spazmlarını giderme gibi birçok farklı yararı da bulunuyor.

Ancak uzmanlar, kronik hastalığı olanların, hamilelerin, açık yarası ve morluğu bulunan bireylerin kullanmadan önce doktora danışması gerektiğini söylüyor.

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