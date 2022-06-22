Yeni bir salgın mı ortaya çıkıyor? Süper tifo bakterisine karşı kritik uyarı! İşte bakterinin bulaştığı alanlar…

Antibiyotiğe karşı direnç oluşturan tifo virüsü akıllarda yeni soru işaretleri ve endişeler oluştururken bu konuda tüm merak edilenleri Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Bengisu Ay anlattı.
ANTİBİYOTİKLERİN YANLIŞ KULLANIMI ASIL NEDEN
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Bengisu Ay, "Tifonun etkeni olan salmonella typhinin neden antibiyotiklere karşı dirençli olduğunun cevabı aslında çok basit. Maalesef covid hastalığına rağmen Türkiye'de çoğu kişi enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak bir branşın olduğunun çok farkında değiller. Antibiyotiklerin bu şekilde uygun olmayan dozlarda ve uygun olmayan ölçüde kullanılmasından dolayı sadece Salmonella typhi değil, birçok bakteri antibiyotiklere karşı direnç kazanmış durumda. O yüzden antibiyotiklerin aslında uygun kullanılması gerekir, hastaların bir enfeksiyon hastalığı geçirdiğinde bir enfeksiyon hastalığı uzmanına gitmesi gerekir. Bunun bilincinin toplumda oturması gerekiyor." dedi.
NASIL BULAŞIYOR?
"Normalde salmonellalar ve tifonun etkeni olan salmonella typhi, çevrede çok sık bulunur. " diyerek sözlerine devam eden Ay, "Doğada yaşayan hayvanlarda, örneğin tavuklarda, evcil hayvanlarda, vahşi kuşlarda ve kemiricilerde bağırsağın normal florası olarak bulunurlar. Bağırsaklardan ise fekal yol da denilen dışkılama yoluyla atıldığında doğaya karıştıklarında yıllar boyunca cansız ortamda sağlam bir şekilde kalabilirler. O yüzden aslında daha çok hayvansal besinler insana bulaş kaynağıdır. Hasta, insanların çıkartılarıyla da bir şekilde temas olursa insanlara bulaşır. Daha çok kirli çevre, hayvansal besinler, kontamine dediğimiz kirlenmiş sularla ve bitkilerle beraber bulaş olabilir. O yüzden besin hijyeni, el hijyeni ve çevre hijyeni bu bulaşın önlenmesi için gereklidir." şeklinde bilgilendirmelerde bulundu.
TEDAVİSİ, YAPILAN TESTLERLE BELİRLENİYOR
Tedavi aşamasını "Bu hastalığın tedavisinde uygun antibiyotikleri kullanıyoruz. Vücut örneklerinden kültür testleri ile mikrobun hangi antibiyotiğe karşı dirençli olduğunu tespit ediyoruz ve buna göre tedavi planlıyoruz." şeklinde değerlendiren Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Bengisu Ay, "Tifo ölümcül bir hastalık değildir ancak her salmonella enfeksiyonu tedavisinde antibiyotik kullanılır diye bir durum yok salmonella typhi (tifo) hastalığında antibiyotik veriyoruz." dedi.
TEHDİT OLUŞTURACAK DÜZEYDE DEĞİL
Uzmanı Doktor Ay sözlerine şöyle devam etti: "Şu anda Tifo enfeksiyonu tehdit oluşturacak düzeyde değil. Çok yaygın bir enfeksiyon değil ancak Tifo enfeksiyonu oluştuğunda hastaya antibiyotik tedavisi başlıyoruz.
TİFO SALGINI VAR MI?
Türkiye'de şu an için aktif olan sık görülen bir tifo salgını yok. Şu aşamada tifo salgını var diyemeyiz."