Yeni bir salgın mı ortaya çıkıyor? Süper tifo bakterisine karşı kritik uyarı! İşte bakterinin bulaştığı alanlar…

Dünya üzerinde her yıl 100 binden fazla kişinin ölümüne neden olan tifo, bilim insanları tarafından inceleniyor. Son araştırmalar ise antibiyotiğe dirençli tifo bakterisinin, geçtiğimiz 30 yıl içerisinde dünyada giderek yaygınlaştığını ortaya çıkardı. Tifonun son 30 yılda 200 kat arttığını belirten bilim insanları, antibiyotiğe karşı da dirençli olan yeni salgıların küresel bir tehdit oluşturmasından endişe ediyor. Bu konu hakkında Sabah.com.tr’ye konuşan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Bengisu Ay, tifo hakkında tüm detayları sizler için paylaştı.

DUYGU AKSOY ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 22.06.2022 15:14 Güncelleme Tarihi: 22.06.2022 16:16

Antibiyotiğe karşı direnç oluşturan tifo virüsü akıllarda yeni soru işaretleri ve endişeler oluştururken bu konuda tüm merak edilenleri Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Bengisu Ay anlattı.

ANTİBİYOTİKLERİN YANLIŞ KULLANIMI ASIL NEDEN Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Bengisu Ay, "Tifonun etkeni olan salmonella typhinin neden antibiyotiklere karşı dirençli olduğunun cevabı aslında çok basit. Maalesef covid hastalığına rağmen Türkiye'de çoğu kişi enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak bir branşın olduğunun çok farkında değiller. Antibiyotiklerin bu şekilde uygun olmayan dozlarda ve uygun olmayan ölçüde kullanılmasından dolayı sadece Salmonella typhi değil, birçok bakteri antibiyotiklere karşı direnç kazanmış durumda. O yüzden antibiyotiklerin aslında uygun kullanılması gerekir, hastaların bir enfeksiyon hastalığı geçirdiğinde bir enfeksiyon hastalığı uzmanına gitmesi gerekir. Bunun bilincinin toplumda oturması gerekiyor." dedi.