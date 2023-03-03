Yeni Doğan Bebek Ateşi Kaç Olmalı? Yenidoğan Bebeğin Normal Ateşi Kaç Olur, Nasıl Düşürülür?

Menenjit ve havale gibi sağlığı tehdit eden sorunlara yol açtığı için yenidoğan bebek ateşi kaç olmalı diye sorulur. Yenidoğan bebekte 37 ateş normal mi diyenler, bunun yüksek bir orana işaret ettiğini öğrenmelidir. Olması gereken değerleri öğrenmek isteyenler, yenidoğan bebeğin normal ateşi kaç olmalı sorusuna cevap bulmak ister. Bir diğer merak edilen ise yenidoğanda ateş belirtileri neler sorusudur? Yüksek ateş nasıl düşürülür?

Yenidoğan Bebek Ateşi Kaç Olmalıdır?

Anne ve babaları endişelendiren bir durum olduğu için bebeklerde ideal ateşin ne olduğu oldukça merak uyandırıcıdır. Menenjite ve buna bağlı olarak havaleye neden olduğundan dolayı yüksek ateş ebeveynlerin kabusudur. Bilinmesi gereken en önemli nokta ise bebeklerde ideal ateşin 36,4°C olması gerektiğidir. Bu seviyeden sonrası ise riskli olarak kabul edilir. Bebeklerde ve çocuklarda ateş 37°C'den yüksek ise acil olarak düşürülmelidir. Ancak çocuklarda yüksek ateşin beyne hasar vermesi için 41,5°C ve üzerinde olması gerekir. Buna karşın, 37°C veya 38°C olduğunda evde müdahale edilerek düşürülmesi mümkündür. Tüm çabalara rağmen sonuç alınamadığı takdirde bir uzmana götürülmesi hayati açıdan önemlidir. Aksi takdirde yukarıda bahsedilen durumların yaşanması söz konusu olabilir. Bebeklerde yüksek ateş semptomları şu şekildedir:

Titreme

Üşüme

Cildin pembeleşmesi veya kızarması

Terleme (ateşin düşmeye başladığına işarettir)

Menenjiti tetikleyen en önemli nedenler arasında, bakteriler ve parazitler bulunur. Bunlar, bir bebeğin vücuduna girdikten sonra yüksek ateşe neden olabilir. Müdahale edilmediği takdirde ortaya havale çıkabilir. Havalenin belirtileri arasında ise şunlar bulunur:

Yüksek ateş

Vücudun sararması

Görme kaybı ve gözlerde dönme

Kollarda ve bacaklarda kasılma

Şuur kaybı

Bedenin katılaşması

Havale, yüksek ateşin yanı sıra beyin iltihabı, kafa travması ve bazı hastalıklar nedeniyle de oluşabilir. Belirtiler arasında yüksek ateş yoksa, sara (epilepsi) krizinden bahsetmek mümkündür. Bu, özellikle 6 aylık ile 2 yaşındaki bebeklerde sık rastlanan bir durumdur.

Bebeklerde Yüksek Ateş Nasıl Düşürülür?

Ateşi yükselmeye başlayan bir bebeğe sırasıyla yapılması gerekenler aşağıda belirtildiği gibidir.

İlk olarak bebeği serin tutacak ince giysiler giydirin

Terlemeden dolayı oluşan su kaybını önlemek için sıvı almasını sağlayın

Ilık su ile ıslatılmış nemli bir bez yardımıyla alın, ense ve eklem yerlerine kompres yapın. (Sirke kullanılması tavsiye edilmez)

Ilık su ile banyo yaptırın

Doktor tarafından reçete edilen ateş düşürücü bir fitil ya da şurup kullanın

Bu uygulamalara rağmen bebeğin ateş düşmüyor veya aksine yükseliyorsa, acilen bir sağlık kuruluşuna götürülmelidir.