Yeni Doğan Bebek Neden Kusar? Yenidoğan Bebek Emdikten Sonra Neden Süt Kusar, Neyin Belirtisi?

Bebek emdikten sonra neden kusar sorusu çoğu hamile adayının ve hamile kadının merak ettiği konulardan bir tanesidir. Hemen hemen her bebekte kusma belirtileri görülebilmektedir. Yeni doğan bebek neden kusar sorusunun da birçok nedeni bulunmaktadır. Bebeğin farklı durumlara verdikleri tepkiler zamanla anlaşılabilmektedir fakat bebeklerde fışkırır tarzda kusmak neyin belirtisi olduğu hemen tespit edilememekle birlikte farklı sebepler barındırabilmektedir. Bu konuda detaylı açıklamalar aşağıda bulunmaktadır.

Yeni Doğan Bebek Neden Kusar?

Yeni doğan bebek bakımı denildiği zaman akla şu şorular gelmektedir; bebek emdikten sonra neden kusar ya da bebeklerde fışkırır tarzda kusmak neyin belirtisi olabilir. Bu soruların detaylı olarak açıklamaları metin içerisinde yer almaktadır. Tıp literatüründe bebeklerde görülen bu kusma çeşidi 'fizyolojik reflü' olarak nitelendirilmektedir. Bebeğin midesi ve bağırsakları gelişme gösterip, bebek karnının doyduğunu hissedebildikçe, bu tür kusmalarda azalma meydana gelmektedir. Peki ilk 6 ay boyunca yeni doğan bebek neden kusar bunu inceleyelim. Aslında bebek gelişimi için ilk 6 ay önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır. Buna ek olarak, bebeğin gereğinden yavaş veya hızlı emmesi, emme sırasında hava yutması, karnı doyduktan sonra gazının çıkarılmaması gibi nedenler de kusmaya sebep olabilmektedir. Bu tür kusmaların genel özelliği, bebeğin ağzından sızma şeklinde dışarı çıkmasıdır. Fakat, bebek ağır bir şekilde kusarsa bu durum bir hastalığa işaret edebilir ve mutlaka uzman bir doktora başvurulması gerekmektedir.

Annenin dikkat etmesi gereken bir diğer nokta, emzirdikten hemen sonra bebeği belirli bir açıda ve oturur vaziyette bir süre bekletmektir. Özellikle sağ yanına doğru yatırılan bebeklerin kusma sıklıkları azalmaktadır. Emzirmenin hemen sonrasında bebeğinizi kesinlikle sırt üstü yatırmamanız gerekmektedir. Kusma halinde, sırt üstü yatan bebeklerde boğulma tehlikesi söz konusu olabilir. Bebeğinizin kusmalarını engelleyemeyeceğinizi düşünürsek, size düşen en önemli görev bebek beslenmesinin bir parçası haline gelen bu tür durumlarda gerekli özveriyi sağlamak olacaktır. Bunun için yenidoğan bebeklere özel olarak tasarlanan yenidoğan ıslak havluları kullanmanız gayet iyi olacaktır. Özellikle pamuklu dokusu, parfümsüz ve alkol içermeyen yapısıyla yenidoğan ıslak havlusu, bebeğin hassas cildine zarar vermez, hijyenik bir biçimde temizlik yapılmasını sağlar. BPA içermeyen bu ürünü, kusma sonrasında bebeğinizin ağız çevresini ve yüzünü temizlemekte gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Özetlemek gerekirse, bebek kusmaları bu dönemde doğal karşılanmakta, anneler alacakları türlü önlemlerle bu tür kusmaların azalmasını sağlayabilmektedirler. Bebek büyüyüp sindirim sistemi geliştikçe fizyolojik reflü olarak adlandırılan bu kusmalar giderek azalmakta ve belli bir olgunluğa gelen bebeklerde artık yaşanmamaktadır.

Yenidoğan Bebek Emdikten Sonra Neden Süt Kusar, Neyin Belirtisi?

Yeni doğan bebek bakımı ile ilgili konular çoğu kadın için hassas olmaktadır. Bu merak edilen konulardan bazıları; bebek emdikten sonra neden kusar, yenidoğan bebek neden süt kusar ya da bebeklerde fışkırır tarzda kusmak neyin belirtisi olabilir şeklinde sıralanmaktadır. Tüm bu sorular kapsamında şu şekilde bilgilendirme yapmak mümkün olacaktır. Yenidoğan bebeklerin özel ilgiye ihtiyacı vardır. Anne karnında, korunaklı bir biçimde geçirilen 9 aydan itibaren bebek, dış dünyanın tüm faktörlerine maruz kalmaktadır. Yenidoğan bebeklerde kusma belirtileri doğal bir hal olarak görülmektedir. Bebeğiniz sıklıkla ve yoğun bir şekilde kusmadıkça endişelenmenize ve paniğe kapılmanıza gerek yoktur. Bebek, doyduğunu anlamadığı için annesini emmeye devam etmektedir ve fazla emilen süt, mideden yemek borusuna geri gitmektedir. Bebek de bu fazlalığı kusarak vücudundan dışarı çıkarmaktadır. Bebek emdikten sonra neden kusar sorusunun yanıtı tam olarak burada gizlidir. Bu duruma, genellikle yenidoğan bebeklerde oldukça sık rastlanmaktadır.