Yeni Doğan Bebeklerde Gaz Sancısı Nasıl Giderilir? Yenidoğan Gaz Sancısı İçin Ne Yapılır, Bitkisel Çözümler Neler?

Annelerin sıklıkla araştırdığı bir soru olan yeni doğan bebeklerde gaz sancısı nasıl giderilir sorusunun araştırmasını yaptık. Bulduğumuz sonuçlarda yeni doğan bebeklerde gaz sancısı için bitkisel çözüm önerileri de sunduk. Yeni doğan gaz sancısı için ne yapılır konusunda sizlere yararlı olabilecek bilgiler bulduk. Bu bilgilere ulaşmak ve yeni doğan bebeklerde gaz sancısı nasıl giderilir, gaz sancısı çeken bebeğe ne yapmalı gibi soruların cevaplarına ulaşmak için okumaya devam edin.

Yeni Doğan Bebeklerde Gaz Neden Olur?

Bebeklerde genel olarak gaz probleminin iki sebebi vardır. İlki, bebeğin sindirim sisteminin henüz yeterince gelişmemiş olmasıdır. Sindirimin yetersiz olmasından dolayı gaz oluşur ve oluşan gazın da dışarıya atılması henüz gelişmemiş boşaltım sistemi sebebiyle zor olur. Aynı zamanda laktozun sindiriminde rol oynayan laktaz enzim düzeyi yeni doğan bebeklerde az olabilir. Bu da sindirimin yetersizliğini de beraberinde getirebilir.

İkinci sebep ise, beslenme ve ağlamalar esnasında yutulan havanın sindirim sisteminde hava kabarcıkları yapmasıdır. Oluşan gaz bağırsak içerisinde birikerek gerginlik ve basınç oluşturur. Bu da ağrıya yol açar. Şiddetli ağlamaların sebebi biriken gazların oluşturduğu ağrıdır.

Gaz sancısı olduğu zaman bebekler çok ıkınır, ağlar, karnı şişer ve sertleşir, barsak gurultuları duyulur, ayaklarını karnına, çeker yüzünün rengi değişir, mutsuzluk ifadesi olur. Ağızdan ve popodan sürekli gaz çıkarır ama yine de bütün gazı çıkaramadığı için rahatlayamaz.

Yeni Doğan Bebeklerde Gaz Sancısı Nasıl Giderilir?

• Bebeğinizi kundak yapın. Bu bebeklere anne karnı hissi vererek rahatlamasını sağlar.

• Bebeğinizi hafifçe sallayın. Kundak yaparak kucağınıza alıp hafif sallama hareketleri yine bebeğinize anne karnı hissi vererek rahatlatır.

• Karnına ılık havlu koyun.

• Bebeğinizin hareketini artırın. Bacaklarını dizden büküp bisiklet sürer gibi hareket yapıp karnına doğru yavaşça bastırın.

• Biberon veya emzik kullanmak gaz miktarını artırabilir. Bu nedenle mümkünse biberon ve emzik kullanmayın.

• Eğer bebeğinizi biberon ile besliyorsanız başı yukarda beslemeye çalışın. Daha az hava yutmasını sağlayan biberonları tercih edin.

• Günümüzde kullanılan gaz damlalarının etkinliği gösterilmemiş olduğu için bir ürün kullanmak isterseniz mutlaka doktorunuza danışın.

• Bebeğin gazını çıkarmak için mideye hafif baskı yapacak ve gazı çıkarmasına destek olacak manevralar yapın.

• Bebeği sırtüstü yatırarak karnına saat yönünde masaj yapmak ve sonrasında dizlerini karnına doğru hareket ettirmek bebeğin gazının çıkmasında etkili olabilir.

• Beslenme sonrasında bebeğin mide kısmına hafif baskı oluşturacak şekilde kucağa alınarak bebeğin çenesinin omza yaslanması ve beraberinde sırtının ovalanması, gaz çıkartmasını sağlayabilir.

• Bebeğin karnının bacak üzerine denk gelecek şekilde yatırılıp, sırtını ovalamak da gaz çıkartması için bir yöntemdir.

Gaz çıkartılırken mide üzerine fazla baskı yapmak kusmasına sebep olabileceği için fazla baskı yapılmamasına dikkat edilmelidir.

Daha sağlıklı bilgiler için uzman doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz.

Yeni Doğan Bebeklerde Gaz Sancısı İçin Bitkisel Çözümler

- Rezene Çayı

6 aya kadar olan bebeklere anne sütü dışında hiçbir şey verilmemesi öneriliyor. Ancak şiddetli sancı dönemlerinde az miktarlarda da olsa rezene çayı tüketilebilir. Ancak genel bitki çaylarının içinde maalesef başta kurşun olmak üzere, zararlı atıklar ve böcek gibi maddeler bulunabiliyor. Bu sebeple iyi ambalajlanmış bildiğiniz markalardan almaya dikkat etmelisiniz ve minik bebeğinize bitki çaylarını çok az miktarlarda içirmelisiniz.

- Kimyon

Kimyon genel olarak hem çocuklarda hem de yetişkinlerde gaz sancısı sorununa karşı kullanılan bitkisel çözümler arasındadır. Ancak kimyonu doğrudan yalnızca anneler kullanmalıdır. Bebeğiniz için kimyon bazlı hazır gaz damlalarını doktorunuza danışarak kullanabilirsiniz.

- Zenceﬁl ve Nane

Emziren anneden, bebeğe sütle beraber gaz geçmesini engellemenin yollarından biri de zenceﬁl ve nane çayıdır. Yemeklerden sonra bu bitkilerden hazırlayıp içeceğiniz çay, gaz sorununu da haﬁﬂetebilir. Reﬂüsü olan bebeklere nane çayı önerilmemektedir.

- Anason ve Dereotu

Anason ve dereotu gibi bitkilerde de uçucu yağ bakımından ve anethol ve türevleri içerdiği için hazmı kolaylaştırırken, bağırsak gazlarının meydana gelmesini önlemeye yardımcı olur.

Daha sağlıklı bilgiler için uzman doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz.