Yeni pişirme yöntemlerindeki tehlike! Sağlığınızdan olmayın...

Son zamanlarda giderek popülerleşen sıcak hava fritözlerinin çok daha az yağ kullanarak lezzetli ancak sağlıklı yiyecekler yaptığı iddia ediliyor. Ancak bu yeni nesil pişirme tekniğinin aslında ne gibi faydaları ve zararları var? Hiç bilmediğimiz çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir mi? Tüm artı ve eksileriyle bu pişirme yöntemini sizler için araştırdık.

Giriş Tarihi: 26.01.2023 08:19 PAYLAŞ ABONE OL

Sıcak hava fritözlerinin çok daha az yağ kullanarak yemekleri pişirdiği tartışılmaz bir gerçek. Ancak ne kadar sağlıklı olduklarını uzmanlar değerlendirdi. Sıcak hava fritözleri, sağlık konusunda artan farkındalık ve kızarmış yiyeceklere yönelik devam eden talep nedeniyle son zamanlarda popülaritesinde bir artış yaşadı.

Fritöz üreticileri, bu cihazı, yağda kızartılmış gıdaların sağlığa olumsuz etkileri olmaksızın kızarmış yiyecekler yapmak ve tadını çıkarmak için bir yol olarak tanıtmakta. Sıcak havada kızartılmış yiyecekler, derin yağda kızartılmış yiyeceklerden daha düşük yağ içeriğine sahiptir, bu da daha sağlıklı olabilecekleri anlamına gelir. Bununla birlikte, bazı insanlar, öncelikle toksisite ve kanser korkusu nedeniyle, bu yeni pişirme yöntemini kullanmanın olası sağlık risklerinden endişe duymaktadır; diğerleri sıcak havada kızartılmış gıdaların iddia edilen faydaları konusunda ise şüpheci davranıyor. Bu yazıda fritöz kullanmanın sağlık yararlarına ve risklerine bakıyor ve bu tekniği diğer pişirme yöntemleriyle karşılaştırıyoruz.