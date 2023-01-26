Yeni pişirme yöntemlerindeki tehlike! Sağlığınızdan olmayın...

Sıcak hava fritözlerinin çok daha az yağ kullanarak yemekleri pişirdiği tartışılmaz bir gerçek. Ancak ne kadar sağlıklı olduklarını uzmanlar değerlendirdi.
Sıcak hava fritözleri, sağlık konusunda artan farkındalık ve kızarmış yiyeceklere yönelik devam eden talep nedeniyle son zamanlarda popülaritesinde bir artış yaşadı.
Fritöz üreticileri, bu cihazı, yağda kızartılmış gıdaların sağlığa olumsuz etkileri olmaksızın kızarmış yiyecekler yapmak ve tadını çıkarmak için bir yol olarak tanıtmakta. Sıcak havada kızartılmış yiyecekler, derin yağda kızartılmış yiyeceklerden daha düşük yağ içeriğine sahiptir, bu da daha sağlıklı olabilecekleri anlamına gelir.
Bununla birlikte, bazı insanlar, öncelikle toksisite ve kanser korkusu nedeniyle, bu yeni pişirme yöntemini kullanmanın olası sağlık risklerinden endişe duymaktadır; diğerleri sıcak havada kızartılmış gıdaların iddia edilen faydaları konusunda ise şüpheci davranıyor.
Bu yazıda fritöz kullanmanın sağlık yararlarına ve risklerine bakıyor ve bu tekniği diğer pişirme yöntemleriyle karşılaştırıyoruz.
SICAK HAVA FRİTÖZLERİ İLE DİĞER PİŞİRME TEKNİKLERİ
Sıcak hava fritözleri kilo kaybını teşvik edebilir ve derin yağda kızartılmış gıdalardan daha güvenlidir. Üreticiler fritözleri, kızartma ve ızgara gibi geleneksel, sağlıklı yiyecek hazırlama yöntemlerinin yerini almak için değil, derin yağda kızartılmış yiyecekleri pişirmenin daha sağlıklı bir yolunu yaratmak için tasarladılar.
Derin yağda kızartılmış yiyecekler, diğer şekillerde pişirilen yiyeceklerden çok daha fazla yağ içerir. 100 gram kızarmış ve dövülmüş tavuk göğsü 13,2 g yağ içerirken, fırında tavuk göğsündeki sadece 0,39 g yağa kıyasla birçok kişi, kızarmış tavuğun lezzetini ve dokusunu tercih eder.
Sıcak hava fritözleri, diğer fritözlerin ihtiyaç duyduğu yağdan çok daha azını kullanarak, insanların benzer tatlara ve dokulara sahip daha sağlıklı bir yiyecekler tüketmektesine olanak tanıyabilir.
Yağ alımını azaltmak, bir kişinin sağlığı için büyük ölçüde faydalı olabileceğinden, bu önerilen bir durumdur. Bilim insanları, bitkisel yağdan alınan yağ alımını, artan kalp hastalığı riski ve daha yüksek iltihaplanma oranları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli sağlık koşullarına bağladılar.
Bunların hiçbiri, sıcak havada kızartılmış tavuğun kavrulmuş, ızgara, yavaş pişirilmiş veya tavada kızartılmış tavuktan daha sağlıklı olduğunu garanti etmemektedir. Sağlıklı, lezzetli yiyecekler sağlayabilen birçok başka alternatif de vardır ancak sıcak hava fritözlerinin sağladığı kızarmış çıtır dokuya ulaşmanızı sağlayamazlar.
SICAK HAVA FRİTÖZLERİ NASIL ÇALIŞIR?
Sıcak hava fritözleri, geleneksel kızarmış yiyeceklerde olduğu gibi aynı gevrekliği oluşturmak için bir gıda maddesinin etrafında sıcak havayı dolaştırarak çalışır. Ancak kullanılan teknik sayesinde bunu yüksek yağ ve kalori içermeden sağlarlar.
Sadece 1 yemek kaşığı yemeklik yağ kullanarak, az miktarda yağ ve kalori içeren bir sonuç elde edilebilir. Araştırmacılar, sıcak hava fritözlerinin yiyeceklerden nemi almak için ince yağ damlacıkları içeren ısıtılmış hava kullandığını belirtiyor. Sonuç, önemli ölçüde daha düşük yağ seviyelerine sahip olmasına rağmen, kızarmış yiyeceklere benzer özelliklere sahip bir üründür.
Diğer birçok pişirme yönteminde olduğu gibi, sıcak havada kızartma, havada kızartılmış yiyeceklerin rengini ve lezzetini iyileştiren kimyasal bir reaksiyonu (Maillard etkisi) tetikler.
SICAK HAVA FRİTÖZLERİNİN FAYDALARI
Düzgün kullanıldığında sıcak hava fritözleri birçok sağlık yararı sağlar:
KİLO KAYBINI DESTEKLER
Daha fazla kızarmış gıda alımı, daha yüksek obezite riski ile doğrudan bağlantılara sahiptir. Bunun nedeni, derin yağda kızartılmış yiyeceklerin yağ ve kalorilerde yüksek olma eğiliminde olmasıdır. Derin yağda kızartılmış gıdalardan sıcak havada kızartılmış gıdalara geçmek ve sağlıksız yağların düzenli alımını azaltmak kilo kaybını artırabilir.
SICAK HAVA FRİTÖZLERİ TOKSİK MADDELERİN OLUŞMASINI ÖNLEYEBİLİR
Yiyecekleri yağda kızartmak, akrilamid gibi tehlikeli bileşiklerin gelişmesine neden olabilir. Bu bileşik, derin kızartma gibi yüksek ısıda pişirme yöntemleri sırasında belirli gıdalarda oluşur.
International Agency for Research on Cancer'a göre, akrilamidin endometriyal, yumurtalık, pankreas, meme ve özofagus kanseri dahil olmak üzere bazı kanserlerin gelişimiyle bağlantıları olabilir. Sıcak havada kızartmaya geçerek insanlar yiyeceklerinde akrilamid bulunma riskini azaltabilir.
HASTALIK RİSKİNİ AZALTIR
Yağda pişirme ve geleneksel kızarmış yiyecekleri düzenli olarak tüketmenin birçok olumsuz sağlık durumuyla bağlantısı vardır. Derin kızartmayı diğer pişirme yöntemleriyle değiştirmek, bir kişinin bu komplikasyon riskini azaltabilir.
SICAK HAVA FRİTÖZLERİNİN OLUMSUZ ETKİLERİ
Hava fritözlerinin avantajları olmakla birlikte, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kendilerine özgü yan etkileri de vardır:
SAĞLIKLI BİR BESLENMEYİ GARANTİLEMEZ
Bir kişi, derin yağda kızartılmış yiyecekleri havada kızartılmış yiyeceklerle değiştirmek yerine, kızarmış yiyecek alımını sınırlamalıdır. Sıcak hava fritözleri, kızartmadan daha sağlıklı yiyecek seçenekleri sunma yeteneğine sahipken, kızarmış yiyecek alımını tamamen sınırlamak, bir kişinin sağlığına önemli ölçüde fayda sağlayabilir.
Tüm derin yağda kızartılmış yiyecekleri sıcak havada kızartılmış yiyeceklerle değiştirmek hiçbir şekilde sağlıklı bir diyeti garanti etmez. Optimal sağlık için insanlar sebze, meyve, kepekli tahıllar ve yağsız proteinle dolu bir diyete odaklanmalıdır.
ALERJİK REAKSİYONA NEDEN OLABİLİR
Sıcak hava fritözünde daha önce pişirdiğiniz bir yiyecek, ardından yeterince temizlenmediğinde bir sonraki yemeğe de bileşenlerini geçirebilir. Örneğin domatesli bir yiyecek pişirdiğiniz ve ardından temizleyip farklı bir yiyecek hazırladınız. Ancak bu noktada domatese alerjisi olan bir kişi, sonraki yiyeceğin içerisinde domates olmasa bile ciddi alerjik reaksiyon gösterebilir. Bu nedenle kullanırken dikkatli olmakta fayda var.