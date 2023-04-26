Yeni salgının ayak izleri mi? Covid-19’dan sonra “köpek gribi” endişesi: Uzmanlar uyardı!

Bilim insanları, "köpek gribi" olarak bilinen virüsün insanlara bulaşabilecek şekilde yeni bir adaptasyon sürecine girdiği konusunda uyarıda bulundu.
"İLK OLARAK 2006 YILINDA ENFEKTE OLDULAR"
Virüs, ilk olarak 2006 yılında köpekleri enfekte etmişti ve günümüzde ise memelilere de bulaşabilen H3N2 olarak da bilinen kuş gribi türünden geldiği biliniyor.
Kanıtlar, bu gribin insandan insana bulaşmayı sürdüremeyeceğini gösterse de, uzmanlar virüsün bir memeli türüne yerleşmesi halinde bunun değişebileceğini söylüyor ve buna göre adapte olarak insanlar da dahil olmak üzere memeliler arasında bulaşıcılık gösterebileceği konusunda da endişeler taşıyor.
"KÖPEKLER İNSANLARA BULAŞMA KONUSUNDA BİR ARAÇ OLABİLİR"
Çin Ziraat Üniversitesi'ndeki kuş gribi uzmanları, 4.000'den fazla köpek üzerinde bir çalışma yürüttüler ve virüsün insan hücre reseptörlerini daha iyi tanıyabildiğini ve insan hücrelerinde çoğaldığını buldular.
Bilim insanları, eLife dergisinde yayınlanan bilimsel makalede; sonuçların köpeklerin kuş gribi virüslerinin insanlara adaptasyonu için bir "araç görevi" görebileceğini belirtti.
Fakat bununla birlikte, altı köpeğe bilinçli olarak bulaştırılan H3N2 adlı virüs, hayvanlarda ateş, hapşırma ve öksürme gibi semptomlar yönünden "hafif şekilde" rahatsızlık gösterdi.
"OLASI BİR SIFIR HASTA OLABİLİRLER"
İngiliz uzmanlar, araştırmanın, evcil köpeklerin gelecekteki bir köpek gribi salgını için olası bir "sıfır hasta" olarak oynayabileceği rolün ciddiye alınması yönünden yararlı olduğunu söyledi. "Sıfır hasta" hastalığı gösteren ilk vaka olarak tanımlanıyor.
Cambridge Üniversitesi'nde veterinerlik bölümü başkanı Prof James Wood, kuş gribi H3 suşunun köpeğe özgü bir virüs haline geldiğinin "oldukça açık" olduğunu söyledi.
Wood'a göre; köpek virüsündeki değişiklikler, köpeklerde bu kadar uzun süre kaldıktan sonra tahmin edebileceğiniz gibi, görünüşe göre onu memeliler arasında bulaşmaya daha iyi adapte ediyor.