Yeni salgının ayak izleri mi? Covid-19’dan sonra “köpek gribi” endişesi: Uzmanlar uyardı!

Virüs, ilk olarak 2006 yılında köpekleri enfekte etmişti ve günümüzde ise memelilere de bulaşabilen H3N2 olarak da bilinen kuş gribi türünden geldiği biliniyor.

Kanıtlar, bu gribin insandan insana bulaşmayı sürdüremeyeceğini gösterse de, uzmanlar virüsün bir memeli türüne yerleşmesi halinde bunun değişebileceğini söylüyor ve buna göre adapte olarak insanlar da dahil olmak üzere memeliler arasında bulaşıcılık gösterebileceği konusunda da endişeler taşıyor.