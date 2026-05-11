Yenidoğan bebeğe dokunmadan önce iki kez düşünün! Basit bir enfeksiyon hayati risk yaratabilir

Yenidoğan bebeklerin bağışıklık sisteminin yetersizliğine dikkat çeken Doç. Dr. Ahmet Öktem, "Bebeklerle temas büyük bir sorumluluk gerektiriyor. Bizde basit bir solunum yolu enfeksiyonu olarak görülen durumlar bebekte zatürreye, hatta enfeksiyonun yayılmasıyla menenjit gibi ağır tablolara dönüşebilir. Özellikle influenza ve RSV gibi virüsler bebekler için ciddi risk oluşturuyor. Hasta bireylerin bebeklerle temasının kesinlikle sınırlandırılması gerekiyor" dedi.
TEMAS VE HİJYEN EN BÜYÜK RİSK FAKTÖRÜ
Enfeksiyonların yalnızca öksürük ve damlacık yoluyla değil, temas yoluyla da kolayca bulaşabildiğine dikkat çeken Doç. Dr. Öktem, "Kirli eller en önemli bulaş kaynaklarından biridir. Bebeklerin hassas yapısı nedeniyle göz enfeksiyonları da sık görülebiliyor. Gözyaşı kanalları tam gelişmediği için sulanma ve çapaklanma görülebilir. Hijyen sağlanmadan temas edilmesi bu bölgede enfeksiyonlara, yani konjonktivite yol açabilir. Özellikle bebeklere dokunmadan önce el hijyeninin sağlanması hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı.
CİLT VE GÖBEK BÖLGESİ ENFEKSİYONA AÇIK
Bebeklerde cilt bariyerinin hassas olduğunu kaydeden Doç. Dr. Öktem, "Küçük çizik ya da tahrişler bile enfeksiyon kapısına dönüşebiliyor. Kirli kıyafetler veya temas yoluyla gelişen enfeksiyonlar bazı durumlarda cilt altına ilerleyerek daha ciddi tablolar oluşturabilir. Selülit dediğimiz yaygın cilt enfeksiyonları ateş, huzursuzluk ve ağrıya neden olabilir. Ayrıca göbek kordonu düşmeden önce bu bölgenin kuru tutulması gereklidir. Göbekte kızarıklık, akıntı veya kötü koku varsa mutlaka doktora başvurulmalı" uyarısında bulundu.
İSHAL VE SİNDİRİM YOLU ENFEKSİYONLARINA DİKKAT
Bebeklerde görülen enfeksiyonların yalnızca solunum ve ciltle sınırlı olmadığını hatırlatan Doç. Dr. Öktem, "Gastroenterit yani ishal tabloları da önemli bir risk oluşturuyor. Özellikle ebeveynlerin hastalık dönemlerinde hijyene dikkat etmemesi durumunda bu enfeksiyonlar kolayca bebeğe bulaşabilir. Rota virüsü, norovirüs ve E. coli gibi etkenler bebeklerde ciddi sıvı kaybına yol açabilir. Bu nedenle biberon, emzik gibi materyallerin temizliği ve el hijyeni büyük önem taşır" dedi.
"BEBEKLE TEMASTA EN ÖNEMLİ KURAL HİJYEN"
Genel olarak yenidoğan bebeklerin birçok enfeksiyona karşı savunmasız olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Öktem, "Özellikle hasta bireylerin bebeklerden uzak durması gerekir. Bebekle temas eden herkesin hijyen kurallarına dikkat etmesi, ellerini yıkaması ve mümkünse hasta iken temastan kaçınması gerekir. Basit görünen ihmaller, bebekler için ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir" şeklinde konuştu.