Yenidoğan bebeğe dokunmadan önce iki kez düşünün! Basit bir enfeksiyon hayati risk yaratabilir

Yenidoğan bebeklerin bağışıklık sistemi henüz tam gelişmediği için yetişkinlerde basit bir soğuk algınlığı olarak görülen enfeksiyonlar bile ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar, hasta kişilerin bebeklerle temas etmemesi gerektiğini vurgularken, el hijyenine dikkat edilmemesinin zatürre, menenjit, göz enfeksiyonları ve ishal gibi ağır tablolara neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

Giriş Tarihi: 11.05.2026 10:29

Yenidoğan bebeklerin bağışıklık sisteminin yetersizliğine dikkat çeken Doç. Dr. Ahmet Öktem, "Bebeklerle temas büyük bir sorumluluk gerektiriyor. Bizde basit bir solunum yolu enfeksiyonu olarak görülen durumlar bebekte zatürreye, hatta enfeksiyonun yayılmasıyla menenjit gibi ağır tablolara dönüşebilir. Özellikle influenza ve RSV gibi virüsler bebekler için ciddi risk oluşturuyor. Hasta bireylerin bebeklerle temasının kesinlikle sınırlandırılması gerekiyor" dedi.

TEMAS VE HİJYEN EN BÜYÜK RİSK FAKTÖRÜ Enfeksiyonların yalnızca öksürük ve damlacık yoluyla değil, temas yoluyla da kolayca bulaşabildiğine dikkat çeken Doç. Dr. Öktem, "Kirli eller en önemli bulaş kaynaklarından biridir. Bebeklerin hassas yapısı nedeniyle göz enfeksiyonları da sık görülebiliyor. Gözyaşı kanalları tam gelişmediği için sulanma ve çapaklanma görülebilir. Hijyen sağlanmadan temas edilmesi bu bölgede enfeksiyonlara, yani konjonktivite yol açabilir. Özellikle bebeklere dokunmadan önce el hijyeninin sağlanması hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı.