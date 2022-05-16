Yeşil mercimeğin suyunu sakın dökmeyin! Faydasına inanamayacaksınız…

Mercimek çorbalarda, köftelerde ve pilavda sıklıkla kullanılan, doyurucu ve lezzetli bir besin olmasının yanı sıra aynı zamanda yoğun bitkisel protein içeriği ile birlikte her yaştan kişi için en besleyici gıdaların arasında yer alıyor. Bu nedenle haftalık beslenme rutininize eklemeniz gerektiğine dair uzmanların önerisi öne çıkıyor. Ayrıca mercimeğin kendisi kadar, suyu da oldukça faydalı.

Genellikle gaz yapmaya sebep olduğu düşünülen mercimeğin ilk suyu, aslında düşünüldüğü gibi bir gaz problemi ortaya çıkarmıyor. Aksine, bu besinin değerlerinin birçoğunu kendisinde muhafaza ediyor. Bu nedenle bu suyu, farklı yemeklerin yapımında kullanabileceğiniz gibi, besin değeri yüksek bir su olarak da tüketebilirsiniz.

Uzmanlara göre, yeşil mercimeğin kaynamış suyu, vücut üzerinde oldukça büyük etkilere sahip. Bu nedenle yeşil mercimeğin kaynadığı suyu farklı şekillerde kullanabilirsiniz.

Genellikle "gereksiz" olduğu bakış açısıyla mercimeğin suyu, sıklıkla dökülüyor. Fakat mercimeğin besin değerlerinin aynı zamanda bu suyu da oldukça zengin hale getirdiği düşünülürse, bu dökme işlemi en büyük gıda israflarından birine dönüşüyor.

"FARKLI ŞEKİLLERDE TÜKETEBİLİRSİNİZ"

Bu suyu saklamak da sonraki dönemlerde kullanmanızı sağlayarak, hemen diğer yaptığınız yemeklere lezzet katmanızı hem de besin değerini yükseltmenizi mümkün kılıyor. Mercimekle kaynamış bu suyu, oda sıcaklığına düşecek kadar beklettikten sonra buz kaplarına bölüştürerek porsiyonluk hale getirebilirsiniz. Fakat öncesinde bu suyu süzmek önemli bir ayrıntı. Bu sayede fazla köpük vb. yapılardan da arındırmış olursunuz.

Bu şekilde muhafaza etmek, hem yemeklere kolaylıkla eklemenizi hem de rahatça tüketmenizi sağlar. Ayrıca bu şekilde derin dondurucuda 3 aya kadar muhafaza edebilirsiniz.