Yoğurt Gaz Yapar Mı? Yetişkinlerde, Bebeklerde, Anne Sütünde Yoğurt Gaz Yapar Mı?

Yoğurt gaz yapar mı sorusunun yanıtı muazzam bir lezzet olan yoğurdun her sofrada olması dolayısıyla tüm toplumu ilgilendirmektedir. Yetişkinlerde yoğurt gaz yapar mı konusu büyüklerin yediği yoğurdun miktarını ayarlaması açısından önemlidir. Peki ya yoğurt bebeğe gaz yapar mı? yeni ebeveyn olmuş aileler emziren anne yoğurt yiyebilir mi konusunda bir bilgilendirme ihtiyacı duymaktadırlar. İşte yoğurt anne sütüne gaz yapar mı sorusunun yanıtı…

Yoğurt Gaz Yapar Mı?

Yoğurt gaz yapar mı konusunda bir fikir belirtmeden önce, kişinin yediği yoğurdun içeriğini bilmesi son derece önemlidir. Yoğurdun kimi insanlarda gaz oluşturduğu gözlemlenebilirken bazı insanlarda bu problem hiç yaşanmamaktadır.

Yoğurt kendi içerisinde laktoz adındaki bir şekeri barındırır. Bazı insanların bu laktozu sindiremediği hallerde gaz problemi yaşanabilmektedir. Kişi laktaz enzimini yeterince üretemediğinde bu durum onun laktozu sindirememesine neden olur. Yani bunun tıbbi olarak karşılığına laktoz intoleransı denmektedir. Bu duruma sahip kişilerde süt ve süt ürünleri tüketmede gaz problemi yaşanması sıklıkla gözlenir.

Yoğurttan herkes aynı şekilde etkilenmez. Yukarıda da belirtildiği gibi bazı kişiler yoğurt yedikten sonra hiçbir gaz sıkıntısı yaşamamaktadırlar. Gaz sıkıntısı yaşayan bir kişide laktoz intoleransı bulunma olasılığı çok yüksektir. Kişiler eğer böyle bir problem yaşıyorlarsa bu durumu test ettirmek için bir sağlık uzmanına danışmalıdırlar.

Yoğurt Anne Sütüne Gaz Yapar Mı?

Anne sütü ile beslenen bebeklerin yoğurt tüketiminden olumsuz etkilendiği pek gözlemlenmemiştir. Anne sütü bebeğe özel olarak vücutta üretildiği için bu sütün temel özelliği bebeğin sindirim sistemine uygun şekilde üretiliyor olmasıdır.

Fakat yine de kesin bir dil kullanarak hiçbir bebek bu durumdan etkilenmez demek doğru değildir. Kimi bebeklerin bazı besinlere karşı özel bir hassasiyeti olduğu bilinen bir gerçektir. Bu gibi bir durumda yoğurt bebeğin nadiren de olsa sindirim sisteminde bir sıkıntı yaratma ihtimaline sahiptir.

Eğer bebekte bu şekilde bir gaz sorunu varsa bebeği bir pediatriste göstermekte yarar vardır. Hekim, gerekli tahlilleri yaparak sindirim sistemindeki mevcut problemi saptayacak ve bebeğe ona göre bir iyileştirme metodu uygulayacaktır.

Emziren Anne Yoğurt Yiyebilir Mi?

Emziren bir annenin yoğurt tüketmesinde yapılan araştırmalara göre hiçbir sakınca yoktur. Kişinin yalnızca doğal yoğurt tercih etmesi, şekerli ya da tatlandırıcılı yoğurt yememesi ve eğer çocukta laktoz intoleransı ya da süt alerjisi gibi bir sorun var mı yok mu öğrenmesi gerekmektedir. Bütün bunlar hem bebeğin hem de annenin sağlığı için kritik önem taşımaktadır.

Yetişkinlerde Yoğurt Gaz Yapar Mı?

Yapılan araştırmalara göre yoğurt yetişkinlerde gaz oluşumuna sebebiyet vermez. Fakat kişi yoğurdun içindeki doğal probiyotikleri sindiremiyor ve bu nedenle bir gaz problemi yaşıyorsa laktoz intoleransı durumu mevcut olabilir.

Laktoz intoleransı olduğundan şüphelenen kişilerin bir doktora görünmesi ve sağlık uzmanından yardım alması en doğru hareket olacaktır.