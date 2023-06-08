Yoğurt Kabız Yapar Mı? Yetişkinlerde, Bebeklerde, Emziren Annelerde ve Ek Gıdada Yoğurt Kabızlık Yapar Mı?

Yoğurt, birçok kişinin severek tükettiği besin kaynaklarından biridir. Yoğurt kabız yapar mı sorusu da yoğurt sevenlerin merak ettiği konulardan biridir. Bebeklerde beslenme alışkanlıklarına özellikle dikkat edilmelidir. Bebeklerde ek gıdada yoğurt kabız yapar mı sorusunun özellikle araştırılmasına ihtiyaç vardır. aynı şekilde hazır yoğurt ve ev yoğurdu tüketimine de dikkat edilmelidir. Hazır yoğurt ve ev yoğurdu kabızlık yapar mı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Yoğurt Kabız Yapar Mı?

Kabızlık, dışkılamada zorluk hissedilmesi halidir. Esasında kabızlık bir sindirim sistemi hastalığıdır. Genellikle de söz konusu hastalık, alınan besin kaynakları ile ilgili bir durumdur. Kabız yapıcı yiyecekler tüketiyorsanız kısa süre sonra kabız olma ihtimalinizin olduğunu da söyleyebiliriz.

Yoğurdun kabız yapmada etkisi de merak edilen konular arasındadır. Yoğurt, yoğun şekilde laktoz içerir. Laktoz intoleransı, herkeste olmasa da bazı kişilerde kabızlık sorununa neden olabilir. Kabızlığın laktoz intoleransından kaynaklı olup olmadığını anlamak için de çeşitli testler yapılmalıdır. Laktoz intoleransından kaynaklı bir kabızlık sorununuz varsa yoğurt, kefir ve peynir gibi süt ürünleri başta olmak üzere süt ürünleri tüketimini kesmeniz gerekir.

Bebeklerde Ek Gıdada Yoğurt Kabız Yapar Mı?

Bebeklere 6. aydan sonra ek gıda verilmeye başlanır. Bebeklere verilecek ek gıdalardan biri de yoğurttur. Fakat bebeklerde yaşanan kabızlığın en önemli nedeni yoğurt tüketimidir. Bu nedenle yoğurt tüketiminde belli bir ölçünün üstünde bebeğe yoğurt verilmemelidir. Bebeklerde kabızlık sorununun temelinde süt ve süt ürünleri yatar. Aynı şekilde annenin aldığı besinler de anne sütünden bebeğe geçer. Annenin laktoz intoleransı varsa bebeğin de kabız olma ihtimali yüksektir. Anne ve bebeğin beslenme alışkanlıkları doğal olarak kabızlık sorununa neden olabilir. Yoğurt tüketiminde hazır yoğurtların yerine ev yoğurtlarının tercih edilmesi de kabızlık ihtimalini düşürecektir.