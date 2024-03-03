Yönünü bulmada zorlananlar dikkat! O hastalığın erken işareti...

Alzheimer, bilişsel fonksiyonlarda azalmaya neden olan ve genellikle ilerleyici bir şekilde hafıza kaybı, düşünme yeteneğinde azalma ve davranış değişiklikleri ile karakterize olan bir nörolojik bozukluktur. Bu hastalık genellikle yaşlılık döneminde başlar ve zamanla kötüleşir.Yön bulma yeteneği, beynin belirli bölgeleri tarafından kontrol edilen karmaşık bir süreçtir ve araştırmalar Alzheimer'ın en erken belirtisi olabileceğini gösteriyor.

DIŞ HABERLER Giriş Tarihi: 03.03.2024 10:20 PAYLAŞ ABONE OL

İngiltere'de bulunan University College London (UCL) tarafından yürütülen yeni bir çalışma, yön bulma yeteneğinin zayıf olmasının, Alzheimer hastalığının erken uyarı işareti olabileceğini ortaya çıkardı. Telegraph gazetesinin haberine göre hastalık riski taşıyan kişilerde, hafıza sorunları gibi diğer erken sorunlar ortaya çıkmadan önce 'mekansal navigasyon'un zayıf olduğunu gösterdi. Çalışma sonuçlarının Alzheimer için bir teşhis destek aracının geliştirilmesine öncülük edebileceği kaydedildi. Araştırmada, yaşları 43 ila 66 arasında değişen 100 yetişkinin bir yerden diğerine rota belirleme ve sürdürme yeteneğini test etmek için sanal gerçeklik kullanıldı.