Yorgunluğunuzun ardındaki neden kalp yetmezliği olabilir! Diğer belirtileri arasında...

Konjestif kalp yetmezliği olarak da bilinen Kalp Yetmezliği, kalbin vücudun taleplerini karşılayacak kadar kan pompalayamaması durumunda ortaya çıkar. Bir çok kişiyi etkileyen kalp yetmezliği genellikle uzun süreli (kronik) bir durumdur ancak aniden de gelişebilir. Kalp yetmezliği uzman bakımı gerektiren ciddi bir durumdur.
Kalp Yetmezliği Riskleri
Daha genç hastalarda kalp yetmezliğine genellikle miyokardit neden olur; bu genellikle viral bir hastalığın neden olduğu inflamatuar bir yanıttır.
Yaşlı hastalarda, korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu (HFpEF) kalp yetmezliği, kalp yetmezliğinin en yaygın şekli olarak giderek daha fazla tanınmaktadır.
Kalp Yetmezliği Belirtileri
Kalp yetmezliği ile kalp, aktiviteden kaynaklanan artan talebe normal şekilde yanıt veremez hale gelir. Kalp, sağlıklı kan basıncını ve hacim seviyelerini koruyamaz. Bu genellikle kalbin bazı bölümlerinin genişlemesine veya kalbin sıvı tutmasına neden olur.
Kalp yetmezliği olan hastalar bunları yaşayabilir: