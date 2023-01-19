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Yorgunluğunuzun ardındaki neden kalp yetmezliği olabilir! Diğer belirtileri arasında...

Vücudumuzun en önemli organlarından biri olan kalpte oluşan kalp yetmezliği kanın yeteri kadar pompalanamaması anlamına gelmektedir. Bu durumun sonucunda şeker hastalığı ve hipertansiyon gibi durumlar ortaya çıkabilirken belirtileri arasında ise yorgunluk ve nefes darlığı bulunmaktadır. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Murat Şener konu hakkında bilgiler verdi, nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı...

Giriş Tarihi: 19.01.2023 09:56
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Yorgunluğunuzun ardındaki neden kalp yetmezliği olabilir! Diğer belirtileri arasında...

Konjestif kalp yetmezliği olarak da bilinen Kalp Yetmezliği, kalbin vücudun taleplerini karşılayacak kadar kan pompalayamaması durumunda ortaya çıkar. Bir çok kişiyi etkileyen kalp yetmezliği genellikle uzun süreli (kronik) bir durumdur ancak aniden de gelişebilir. Kalp yetmezliği uzman bakımı gerektiren ciddi bir durumdur.

Kalp Yetmezliği Riskleri

  • Şeker hastalığı
  • Hipertansiyon
  • Koroner arter hastalığı
  • Kapak hastalığı

Daha genç hastalarda kalp yetmezliğine genellikle miyokardit neden olur; bu genellikle viral bir hastalığın neden olduğu inflamatuar bir yanıttır.

Yaşlı hastalarda, korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu (HFpEF) kalp yetmezliği, kalp yetmezliğinin en yaygın şekli olarak giderek daha fazla tanınmaktadır.

Kalp Yetmezliği Belirtileri

Kalp yetmezliği ile kalp, aktiviteden kaynaklanan artan talebe normal şekilde yanıt veremez hale gelir. Kalp, sağlıklı kan basıncını ve hacim seviyelerini koruyamaz. Bu genellikle kalbin bazı bölümlerinin genişlemesine veya kalbin sıvı tutmasına neden olur.

Kalp yetmezliği olan hastalar bunları yaşayabilir:

  • Nefes darlığı
  • Şişme
  • Egzersiz zorluğu
  • Genel yorgunluk
  • Aritmi (düzensiz kalp atışı)
  • Yardım almadan giyinme veya banyo yapma gibi normal aktiviteleri gerçekleştirmede zorluk
  • Uykuda düzensiz solunum
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