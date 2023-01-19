Yorgunluğunuzun ardındaki neden kalp yetmezliği olabilir! Diğer belirtileri arasında...

Konjestif kalp yetmezliği olarak da bilinen Kalp Yetmezliği, kalbin vücudun taleplerini karşılayacak kadar kan pompalayamaması durumunda ortaya çıkar. Bir çok kişiyi etkileyen kalp yetmezliği genellikle uzun süreli (kronik) bir durumdur ancak aniden de gelişebilir. Kalp yetmezliği uzman bakımı gerektiren ciddi bir durumdur.