Yüksek kan şekerini düşürmenin 6 kolay yolu!

Sadece kan şekerinizi düzenlemekle kalmayacak; sağlıklı olmanızı ve tok hissetmenizi sağlayacak. Yemek sonrası kan şekeri yüksek olan hastalarda damar sertliğinin ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Şeker hastalığı nedeni ile organlarda hasara yol açtığı belirtildi. İşte kan şekerini düzene sokan 6 yol…
YEMEKTEN SONRA YÜRÜYÜŞE ÇIKIN
Uzun süredir diyabetle yaşıyorsanız, egzersiz yapmayı ihmal etmemelisiniz. Çok sayıda araştırma, kaslarınızı çalıştırmanın ve kan pompalamanın kan şekeri düzeyini düşük tutabileceğini gösteriyor. Yemekten sonra yapacağınız basit bir yürüyüş ile egzersizin faydalarından yararlanmaya devam edebilirsiniz. Araştırmalar, yemeklerden sonra yürümenin yaşlı insanlarda glisemik kontrolü önemli ölçüde iyileştirdiğini buldu.
ŞEKER YERİNE TATLANDIRICI KULLANIN
Doktorlar ve diyetisyenler, şeker hastalığı olanlar için sıfır şekerli tatlandırıcılardan öneriyorlar. En az şeker kadar tatmin edici özelliği var. Kan şekerinizi yükseltmeyecek birçok alternatif mevcut.
KAHVALTIDA YULAF EZMESİ YEMEYİ DENEYİN
Tüm karbonhidratlar kan şekeriniz için eşit yaratılmamıştır. Lif, teknik olarak bir karbonhidrat olmasına rağmen, glisemik kontrolünüz üzerinde diğer rafine karbonhidratlardan önemli ölçüde farklı etkilere sahiptir. 2020 yılında yapılan bir araştırmaya göre, bir öğünde artan çözünür lif tüketimi kan şekerinizin yükselmesini önleyebilir. Bu çok önemli çözünür lif alımını artırmak mı istiyorsunuz? Sabah kahvaltısında yulaf ezmesi yemek; lif oranını artıracak ve kan şekerinizi dengeleyeceksiniz.
DÜZENLİ BİR UYKU SAATİNİZ OLSUN
Yapılan araştırmalar, gece başına yedi saatten az uyumak insülin direncinizi artırabilir ve ertesi gün sizi aç bırakarak yüksek karbonhidrat, yüksek şeker gibi kötü beslenme seçeneklerine sizi sürükleyebilir. Uyku saatlerinizi düzenleyin ve bu kurala uymaya dikkat edin.
YANINIZDAN SU ŞİŞESİNİ AYIRMAYIN
Kan şekerinizi düzene sokmaya çalışırken karbonhidratınızı, şekerinizi ve kalorilerinizi belirli bir düzeyin altında tutmak için sürekli çalışıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Neyse ki, hidrasyon sınırlamanız gerekmeyen bir kategoridir. Aslında gün boyunca bol su içmek kan şekerinizin sağlıklı bir aralıkta kalmasına yardımcı olabilir. Böbrekleriniz ne kadar çok su ile çalışmak zorunda kalırsa, kanınızdaki fazla şekeri o kadar iyi atar. Aynı zamanda tip 2 diyabet riskinin de önüne geçiyor.