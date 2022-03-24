Yüksek kan şekerini düşürmenin 6 kolay yolu!

KAHVALTIDA YULAF EZMESİ YEMEYİ DENEYİN Tüm karbonhidratlar kan şekeriniz için eşit yaratılmamıştır. Lif, teknik olarak bir karbonhidrat olmasına rağmen, glisemik kontrolünüz üzerinde diğer rafine karbonhidratlardan önemli ölçüde farklı etkilere sahiptir. 2020 yılında yapılan bir araştırmaya göre, bir öğünde artan çözünür lif tüketimi kan şekerinizin yükselmesini önleyebilir. Bu çok önemli çözünür lif alımını artırmak mı istiyorsunuz? Sabah kahvaltısında yulaf ezmesi yemek; lif oranını artıracak ve kan şekerinizi dengeleyeceksiniz.

DÜZENLİ BİR UYKU SAATİNİZ OLSUN Yapılan araştırmalar, gece başına yedi saatten az uyumak insülin direncinizi artırabilir ve ertesi gün sizi aç bırakarak yüksek karbonhidrat, yüksek şeker gibi kötü beslenme seçeneklerine sizi sürükleyebilir. Uyku saatlerinizi düzenleyin ve bu kurala uymaya dikkat edin.