Yüksek strese dikkat! Bu hastalığı tetikliyor...

Son zamanlarda obezite şikâyetiyle sağlık kurumlarına başvuran hasta sayılarında ciddi bir artış gözlemlendiğini belirten Psikiyatri uzmanı Dr. Cengiz Soylu, "Bu hastalara yapılan ruhsal muayenelerde yüksek oranda stres varlığı ve başta depresyon olmak üzere ruhsal patolojiler tespit edilmektedir. Yapılan araştırmalarda ise Batı tarzı beslenme nedeniyle depresyon, anksiyete gibi psikiyatrik semptomların oluşma riskinin arttığı gösterilmiştir. Yine başta depresyon ve anksiyete bozuklukları olmak üzere birçok ruhsal hastalığın da aşırı yeme ya da hazza dayalı yemeyi artırdığı görülmüştür" dedi.

Hedonik açlık (hazza dayalı oluşan açlık durumu) ve hazza dayalı beslenmenin etkileri üzerine konuşan Psikiyatri Uzmanı Dr. Cengiz Soylu, bu konuda uyarılarda bulundu. Son zamanlarda obezite şikâyetiyle sağlık kurumlarına başvuran hasta sayılarında ciddi bir artış gözlemlendiğini dile getiren Uzm. Dr. Soylu, "Bu hastalara yapılan ruhsal muayenelerde ise yüksek oranda stres varlığı ve başta depresyon olmak üzere bazı ruhsal patolojiler tespit edilmektedir" diye konuştu.

STRES BESLENME SORUNLARINI ORTAYA ÇIKARABİLİR

Stres ve beslenme arasındaki ilişkiye dikkat çeken Uzm. Dr. Soylu, "Modern yaşantı tarzı insanoğluna zenginlik, mutluluk ve huzur vaat etmiş olmasına rağmen bunların çoğu gerçekleşmemiş, aksine insanoğlu daha çok stres yaşamaya başlamıştır. Stres ise birçok bedensel ve ruhsal hastalıkların veya durumların ortaya çıkmasına neden olarak hayatımızı zora sokmuştur. Stresin ortaya çıkardığı sorunlardan biri de literatürde 'hedonik-hazza dayalı beslenme', 'stres kaynaklı yeme', 'duygusal yeme', iyi hissetmek için yeme', 'besin bağımlılığı' gibi birçok terimle ifade edilmekte olan beslenme sorunudur. Bu beslenme sorunu ciddi oranda obeziteye neden olabileceği için önemlidir" şeklinde konuştu.

YÜKSEK KALORİLİ YİYECEKLER OBEZİTEYE ZEMİN HAZIRLAYABİLİR

Yüksek kalorili besinlerin tüketilmesinin bazı etkilerinden bahseden Uzm. Dr. Soylu, şu bilgileri paylaştı:

"Günümüzde yüksek kalorili ve lezzetli yiyecekler, bunlara kolay ulaşılabilirlik, büyük porsiyonlar ve besin ortamındaki değişiklikler obezite nedenidir. Tüm bunlar, bireylerin sadece enerji ihtiyacını karşılamak için değil, sıklıkla tok hissettiklerinde bile yemek yemelerine neden olmaktadır. Özellikle yüksek kalorili ve lezzetli yiyeceklerin tüketilmesi için meydana gelen dürtüsel süreçler, vücudun gerçekten ihtiyacı dışında aşırı beslenmesine yol açmaktadır. Üstelik bireyin yediği besinden zevk almayı hedeflemesi, besin tüketim kontrolünü sağlamayı da zorlaştırmaktadır."