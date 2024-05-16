Yüksek tansiyonun çaresi! Meğer çok basitmiş...

Manisa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Hekimi Uzm. Dr. Halil Ekren 17 Mayıs Hipertansiyon Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Kan basıncı yüksekliğinin bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirten Uzm. Dr. Ekren, "Dünya Hipertansiyon Günü; kan basıncı yüksekliğine bağlı önlenebilir hastalıklar olan inme, kalp krizi, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği gibi hastalıklara dikkat çekmek hastaları bilgilendirmek tanı ve tedavileri açısından aydınlatmak amacıyla organize edilmektedir."

"17 Mayıs her yıl 'Dünya Hipertansiyon Günü' olarak kutlanmaktadır. Kan basıncı yüksekliği, dolaşım için kan damarlarımızda gerekli olan kan basıncının normalden yüksek olması demektir. Kan basıncı yüksekliğine sebep olan bazı faktörler mevcuttur. Bunu başında genetik, diyabet, sigara, alkol tüketimi, stres gibi faktörler yer almaktadır. Kan basıncı yüksekliği en sık görülen kronik hastalıklardan biri olup, bir halk sağlığı problemidir. Kan basıncı yüksekliğinde hastalar bize daha çok baş ağrısı, ense ağrısı, çarpıntı nefes darlığı gibi problemlerle gelebilmekte ve kan basıncı ölçümü ile polikliniklerimizde bunun tanısı ve tedavisi yapılabilmektedir. Kan basıncı yüksekliği yaşla yaş arttıkça ilerlemekte, ileri yaşların dışında çocuklarda, gençlerde de görülebilen bir halk sağlığı problemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebepten ötürü 3 yaşından itibaren her kişinin kan basıncı kontrollerini yaptırması önem arz etmektedir. Kan basıncı kontrollerinin sağlanamadığı durumlarda hastalar bize inme, böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği, damar genişlemesi, görme problemleri ile karşımıza çıkabilmektedir. Bunun engellemesinde tuz tüketiminin azaltılması, sağlıklı beslenme, sedanter yaşamın giderilmesi, gerekli olduğu durumlarda ilaç kullanımı ve alkol sigara tüketiminin engellenmesi önem arz etmektedir. Tüm halkımızı kontrollerini yaptırmaya davet ediyor, düzenli olarak kan basınçlarını kontrol ettirmeyi öneriyoruz" dedi.