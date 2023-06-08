Haberler Roza Haberleri Sağlık Haberleri Yumurta Sivilce Yapar Mı? Yetişkinlerde ve Çocuklarda Tavada ve Haşlanmış Yumurta Sivilce Yapar Mı?

Yumurta Sivilce Yapar Mı? Yetişkinlerde ve Çocuklarda Tavada ve Haşlanmış Yumurta Sivilce Yapar Mı?

Yumurta, içeriğinde bulunan mineral ve yoğun protein nedeniyle son derece faydalı bir yiyecektir. Çokça yumurta tüketenlerin aklına yumurta sivilce yapar mı sorusu gelebilir. Yumurta sarısı sivilce yapar mı sorusu da bu kapsamda merak edilenler arasındadır. Haşlanmış yumurta sivilce yapar mı konusu da merak edilir. Yumurtanın farklı pişirme yöntemleri de sivilce açısından ayrıca araştırılır. Tavada yumurta sivilce yapar mı sorusunu sizler için araştırdık.

Giriş Tarihi: 08.06.2023 12:34 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 12:34
ABONE OL
YUMURTA SİVİLCE YAPAR MI? YETİŞKİNLERDE VE ÇOCUKLARDA TAVADA VE HAŞLANMIŞ YUMURTA SİVİLCE YAPAR MI?

Toplumumuzda yumurtanın çok tüketildiğinde sivilce yaptığı düşüncesi hâkimdir. Konuya bilimsel şekilde yaklaşılmalıdır. Peki, yumurta sivilce yapar mı? Yumurtanın beyaz ve sarı kısmında bulunan besin değerleri birbirinden farklıdır. Yumurta sarısı sivilce yapar mı sorusu da bu kapsamda incelenmelidir. Haşlanmış yumurta sivilce yapar mı konusu da incelenmesi gerekenler arasındadır. Tavada yumurta sivilce yapar mı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Yumurta Sivilce Yapar Mı?

Yumurta, protein zengini olup son derece faydalı bir besin kaynağıdır. Bu özelliği ile yumurta, kahvaltı başta olmak üzere sofraların vazgeçilmezidir. Uzmanlar da sağlık açısından düzenli olarak yumurtanın tüketilmesi gerektiğini savunurlar.

Yumurtanın sivilce yapıp yapmadığı konusunda yanlış bilinen konular vardır. Yumurta, alerjik hastalığı olan kişilerde sivilce yapabilir. Yani yumurta, kuruyemiş, çikolata türünde yiyecekler gibi vücutta etki gösterebilir. Bu etki herkeste görülmez. Yumurtanın sivilce yapmasının nedeni içeriğindeki yoğun proteindir.

Haşlanmış Yumurta Sivilce Yapar Mı?

Yumurtaya karşı hassasiyeti olan kişilerin öncelikle alerji testi yaptırması gerekir. Herkes yumurtaya karşı aynı hassasiyete sahip değildir. Çevrenize baktığınızda evlerde en çok tüketilen besin kaynağının yumurta olduğunu görürsünüz. Yumurta her bünyede sivilceye neden olsaydı, tüketimi de doğal olarak bu kadar fazla olmazdı. Bu nedenle yumurta sivilce yapıyor diye yumurta tüketmemek doğru bir yaklaşım değildir.

Yumurtanın haşlanmış olması ya da tavada pişirilmiş olması, sivilce açısından dikkate alınacak bir durum değildir. Her şekilde pişirilen yumurtanın sivilceye etkisi aynıdır. Yumurtanın sivilce yapma nedenleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.

  • Tavuk üretiminde tavuğa hormon takviye edilmesi
  • Tavuk yetiştirilirken tavuklara antibiyotik verilmesi
  • Yumurtada çok fazla protein olması nedeniyle aşırı tüketimi halinde vücudun fazla proteini sivilce ile dışarı atması

SON DAKİKA SON DAKİKA