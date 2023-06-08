Yumurta Sivilce Yapar Mı? Yetişkinlerde ve Çocuklarda Tavada ve Haşlanmış Yumurta Sivilce Yapar Mı?

Toplumumuzda yumurtanın çok tüketildiğinde sivilce yaptığı düşüncesi hâkimdir. Konuya bilimsel şekilde yaklaşılmalıdır. Peki, yumurta sivilce yapar mı? Yumurtanın beyaz ve sarı kısmında bulunan besin değerleri birbirinden farklıdır. Yumurta sarısı sivilce yapar mı sorusu da bu kapsamda incelenmelidir. Haşlanmış yumurta sivilce yapar mı konusu da incelenmesi gerekenler arasındadır. Tavada yumurta sivilce yapar mı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Yumurta Sivilce Yapar Mı?

Yumurta, protein zengini olup son derece faydalı bir besin kaynağıdır. Bu özelliği ile yumurta, kahvaltı başta olmak üzere sofraların vazgeçilmezidir. Uzmanlar da sağlık açısından düzenli olarak yumurtanın tüketilmesi gerektiğini savunurlar.

Yumurtanın sivilce yapıp yapmadığı konusunda yanlış bilinen konular vardır. Yumurta, alerjik hastalığı olan kişilerde sivilce yapabilir. Yani yumurta, kuruyemiş, çikolata türünde yiyecekler gibi vücutta etki gösterebilir. Bu etki herkeste görülmez. Yumurtanın sivilce yapmasının nedeni içeriğindeki yoğun proteindir.

Haşlanmış Yumurta Sivilce Yapar Mı?

Yumurtaya karşı hassasiyeti olan kişilerin öncelikle alerji testi yaptırması gerekir. Herkes yumurtaya karşı aynı hassasiyete sahip değildir. Çevrenize baktığınızda evlerde en çok tüketilen besin kaynağının yumurta olduğunu görürsünüz. Yumurta her bünyede sivilceye neden olsaydı, tüketimi de doğal olarak bu kadar fazla olmazdı. Bu nedenle yumurta sivilce yapıyor diye yumurta tüketmemek doğru bir yaklaşım değildir.

Yumurtanın haşlanmış olması ya da tavada pişirilmiş olması, sivilce açısından dikkate alınacak bir durum değildir. Her şekilde pişirilen yumurtanın sivilceye etkisi aynıdır. Yumurtanın sivilce yapma nedenleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.