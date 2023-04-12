Yumurta Tansiyonu Yükseltir Mi? Tavada ve Haşlanmış Yumurta Tansiyonu Çıkarır Mı, Düşürür Mü?

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Yumurta Tansiyon Yükseltir Mi?

Sağlıklı bir kişinin ideal tansiyon seviyesi 12-8'dir. Tansiyonun normal seyrinde durması için sağlıklı ve dengeli şekilde beslenme çok önemlidir. Yumurta, tansiyonun dengelenmesini sağlayan önemli bir besin kaynağıdır. Yumurtanın tansiyonu yükseltici ya da düşürücü etkisi konusunda tereddüt yaşanan konular da vardır. Yumurta, tansiyonu düşürücü etkiye sahip olan besin kaynaklarından biridir. Tansiyonu yükselen kişilerin yumurta ile tansiyonunu düşürebileceği yönünde çeşitli araştırma sonuçları vardır.

Yumurtadan en yüksek verimin elde edilmesi için yumurtanın ne zaman tüketileceği de dikkate alınması gereken bir konudur. Uzmanlar, yumurtanın tüketilme zamanı için en uygun dönemin sabah kahvaltısı olduğunu savunurlar. Yumurta, kan dolaşımını düzenleyerek tansiyonun dengelenmesini sağlar.

Haşlanmış Yumurta Tansiyonu Yükseltir Mi?

Haşlanmış yumurta ve sahanda yumurtanın her ikisinin de tansiyonu düşürücü etkisi vardır. Sahanda hazırlanan yumurtalarda kullanılan yağın sağlıklı olmasına dikkat edilmelidir. Haşlanmış yumurta yağsız hazırlandığı için bu durum söz konusu değildir.

Yüksek protein seviyesine sahip olan yumurtanın her gün 1 adet tüketilmesi tavsiye edilir. Bu sayede vücudun günlük protein ihtiyacı önemli oranda giderildiği gibi tansiyon riskinin de önüne geçilebilir.