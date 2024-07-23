Yüz felcine neden oluyor! Klimayı sakın böyle kullanmayın...

Hava sıcaklıklarının yükselmesi ile birlikte klima kullanım oranlarında artış görülüyor. Uzmanlar ise sıcak havalarda serinlememizi sağlayan klimaların insan sağlığı açısından ciddi sorunlara neden olabileceği ile ilgili önemli uyarılarda bulunuyorlar.

İHA Giriş Tarihi: 23.07.2024 10:15 PAYLAŞ ABONE OL

Klima yolu sayesinde bulaşan en önemli hastalıklardan biri klima hastalığı olarak bilinen lejyoner hastalığıdır. Bu hastalığa neden olan bakteriler genellikle klimaların filtre sistemlerinde, uygun nem ve ısıda çoğalıp buralardan ortam havasına geçiş yapmaktadırlar. Özellikle bağışıklık sistemi düşük bireylerde kolaylıkla yer edilebilen bu hastalık için uzmanlar önerilerde bulundu.

Uzmanlar, "Lejyoner hastalığı, Legionelle Pneumophilia adlı bir bakterinin sebep olduğu bir zatürredir. Bu bakteri, klimaların filtre sistemlerinde, uygun nem ve ısıda çoğalıp buralardan ortam havasına dağılmaktadır. Salgınlar sıklıkla otel ve hastanelerde olmakla birlikte, tek tek vakalar olarak da bildirilmiştir. İnsandan insana bulaştığı görülmemiştir. Akciğerlere girişi için tespit edilen en önemli yollar, solunum cihazları, havalandırma sistemleri ve hastanelerde solunum yollarına uygulanan birtakım işlemlerdir."