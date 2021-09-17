Yüz üstü mü sırt üstü mü? Uyku pozisyonunuz kırışıklığa neden oluyor!

Uyku uzmanı ve fizyoterapist Sammy Margo şöyle diyor: "Belli pozisyonlarda uyumak sırt ve boyun ağrısından mide ekşimesine kadar her türlü sağlık sorununu ağırlaştırabilir. Seçtiğiniz pozisyon sarkık göğüslere veya kırışıklıklara bile neden olabilir." Sammy, Lynsey Hope'a neden bazı pozisyonların bir sağlık kabusuna yol açabileceğini söylüyor.

SERBEST POZİSYON BACAK YANA DOĞRU: DİZ VE KALÇA PROBLEMLERİ

Ellerinizi yastığınızdan kaldırarak ve başınızı yana yatırarak karnınızın üzerine yatıyorsunuz, ama aynı zamanda bir bacağınızı yana doğru kaldırmış durumdasınız. Sammy şöyle diyor:

"Vücudunuz hafifçe bir tarafa döndüğü için bu pozisyon, yüz üstü pozisyonundan biraz daha iyidir. Ama yine de dışarı çıkmış kalçanın ön kısmına biraz yük bindiriyor olabilirsin. Omurganızı doğal olmayan bir eğriye iterek ve vücudun doğal uyumunu bozarak sırtınıza da baskı yapıyor olabilir." Bu nedenle ilerleyen dönemlerde şiddetli diz ve kalça problemleriyle karşılaşabilirsiniz.



SERBEST POZİSYON: SIRT VE BOYUN AĞRISI

Elleriniz yastığınızın yanında ve başınız bir tarafa dönük olarak karnınızın üzerine yatarsınız. Sammy şöyle diyor:

"Muhtemelen birinin uyuyabileceği en kötü pozisyon, bu sizi ömür boyu sırt ve boyun problemleri ile baş başa bırakabilir. Ön yüz üstü yattığınızda başınızı yana çevirmeniz gerekiyor, yoksa nefes alamazsınız. Bu da boynu zorluyor. Beliniz yatağa doğru bükülür, yani aşırı genişleyen, ezici yapılar haline gelir ve alt sırt bölgesindeki boşluğu azaltır, bu da siyatik, diz ağrısı ve kramp gibi ağrılara neden olabilir. Başka bir şekilde uyumaya çalışıyorsanız, belinizin kavislenmesini önlemek için karnınızın altına bir yastık koyabilirsiniz. Bacakların altındaki bir yastık, belin üzerindeki gerilimi alabilir."

Dizleriniz göğsünüze doğru bükülmüş, bir bebek gibi kıvrılmış olarak yanınıza yattığınız bu pozisyon huzurlu gelse de aslında bedeninizde sorunlar ortaya çıkarabilir. En popüler yan yatma pozisyonu olsa da çok fazla veya çok az yastığınız varsa, başınız bir tarafa doğru bükülür ve bu da boyunda gerginliğe neden olabilir. Üstelik Geceler boyunca yüzünüzü bir yastığa sıkıştırarak uyumak da kırışıklara neden olabilir. Böyle uyurken aynı anda eşinize sarılırsanız bu, vücudunuzun oksitosin gibi 'mutlu hormonlar' salmasına yardımcı olacaktır. Fakat her şeye rağmen, bu pozisyon sizin için hala yüzüstü yatmaktan daha iyidir, ancak kalçalarınızı dengede tutmak için dizlerinizin arasına bir yastık ekleyin.

Her iki kolunuz da yanınızda olacak şekilde sırt üstü pozisyon bazı sorunları da beraberinde getiriyor. İnsanların sırt üstü uyuması oldukça nadirdir. Horluyorsanız veya uyku apnesinden muzdaripseniz bu çok kötü bir pozisyondur. Bunun nedeni, sırt üstü uyumanın çenenizi öne doğru itmesi, bu da dilin boğazın arkasına düşmesine izin vererek hava yolunu kısmen tıkamasıdır. Mide asidi yemek borusuna hareket edebileceğinden mide ekşimesi veya asit reflüsü çekiyorsanız da kötüdür. Sırt üstü uyumak, belinizde zaten olabilecek herhangi bir ağrıyı da şiddetlendirebilir. Dizlerinizin altında bir yastıkla uyumak gerginliği azaltabilir."

DENİZ YILDIZI: KORKUNÇ KABUSLAR

Sırt üstü, iki kolunuz da yastığınızın yanında ve bacaklarınız yayılmış halde yatmayı seviyorsanız, rüyalarınızda da sorunlarla karşılaşabilirsiniz. ABD araştırması, sırt üstü uyuyan insanların daha fazla kabus görme eğiliminde olduğunu buldu. Haftada birkaç kez kötü rüyalarla uyanıyorsanız pozisyonunuzu değiştirin. Bazı insanlar, kollarını başlarının üzerinde tutarak uyumanın onlara çok ihtiyaç duyulan bir esneme sağladığını - bütün gün kollarını yanlarında tutarak yığılmış bir pozisyonda oturmanın panzehirini buluyor. Sırt ağrınız varsa, dizlerinizin altına ve belinizin altına bir yastık koyun.

Kollarınız ve bacaklarınız dümdüz olacak şekilde yanınıza yatmak, kütük pozisyonu olarak adlandırılır ve özellikle yaşlı insanlarda yan yatmak omuz sorunlarına neden olabilir. Yaşlandıkça, bölge daha az etli hale gelir, bu nedenle gece altı ila sekiz saat arasında uyumak omuza çok fazla baskı uygular. Biraz yastıklama oluşturmak için omzunuzla şilte arasına şilte pedi gibi bir şey koyarak herhangi bir ağrıyı hafifletebilirsiniz. Düzenli olarak sağ tarafınıza yatarsanız, bu vücudunuzun yiyecekleri sindirmesini de zorlaştırabilir. İrritabl bağırsak sendromu gibi durumların semptomlarını şiddetlendirebilir."