Yüzde oluşan benlerden kurtulmak için 3 doğal yol!

Yüzde yoğun şekilde ortaya çıkan benler, hemen herkes için rahatsız edici bir durum. Fakat bu benlerden kurtulmanın hem doğal hem de oldukça kolay yolları bulunuyor. Cilt Bakım Uzmanı Elif Bulem Ünver konu hakkında bilgiler verdi.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 22.08.2021 09:07 Güncelleme Tarihi: 22.08.2021 09:08

Sağlıklı bir ciltte bu hücreler cilt yüzeyine eşit miktarda dağılırlar. Ancak bazı durumlarda bu hücrelerin yapısı bozularak bir noktada toplanırlar ve toplandıkları bölgede koyu benek'ler oluştururlar. Yüzdeki benleri yok etmek için yapılması gereken doğal çözümleri sıraladık.

Kaju Fıstığı:

Yarım kâse kaju fıstığını suya atın ve bir gece bekletin. Bir sonraki gün sudan çıkartın ve ezerek hamur haline getirin. Kaju fıstığı hamurunu benin rengini solana kadar düzenli olarak kullanmaya devam edin. Haftada birkaç kez uygulamak yeterli olacaktır.

Greyfurt:

Bir adet greyfurtun kabuğunu ayırın ve suyunu sıkın. Greyfurt suyunu birkaç hafta boyunca günde birkaç kez olmak üzere benin üzerine uygulayın. Greyfurt, ben tedavisinde oldukça etkili bir doğal ilaçtır ve benden kısa bir süre kurtulmanızı sağlayacaktır. Greyfurt suyunun yanında greyfurt çekirdeği de ben tedavisinde uygulanabilir.