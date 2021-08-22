Yüzde oluşan benlerden kurtulmak için 3 doğal yol!

Sağlıklı bir ciltte bu hücreler cilt yüzeyine eşit miktarda dağılırlar. Ancak bazı durumlarda bu hücrelerin yapısı bozularak bir noktada toplanırlar ve toplandıkları bölgede koyu benek'ler oluştururlar. Yüzdeki benleri yok etmek için yapılması gereken doğal çözümleri sıraladık.
Kaju Fıstığı:
Yarım kâse kaju fıstığını suya atın ve bir gece bekletin. Bir sonraki gün sudan çıkartın ve ezerek hamur haline getirin. Kaju fıstığı hamurunu benin rengini solana kadar düzenli olarak kullanmaya devam edin. Haftada birkaç kez uygulamak yeterli olacaktır.
Greyfurt:
Bir adet greyfurtun kabuğunu ayırın ve suyunu sıkın. Greyfurt suyunu birkaç hafta boyunca günde birkaç kez olmak üzere benin üzerine uygulayın. Greyfurt, ben tedavisinde oldukça etkili bir doğal ilaçtır ve benden kısa bir süre kurtulmanızı sağlayacaktır. Greyfurt suyunun yanında greyfurt çekirdeği de ben tedavisinde uygulanabilir.
Bal:
Balın birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığı gibi ben tedavisinde de oldukça faydalı bir ilaç olduğunu biliyor muydunuz? Balı benin üzerine uygulayın ve bandajla kapattıktan sonra 1 saat bekletin. Günde birkaç kez uygulayın. Bal tedavisi bir hafta içinde olumlu sonuç verecektir. Çoğunlukla kişiler benleri önemsemez. Ancak yine de renginde ve şeklinde tuhaflık olan herhangi bir ben için uzmana başvurmak daha faydalı olacaktır.