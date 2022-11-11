Zararına inanamayacaksınız! Neden diyet kola içmemelisiniz?

Çoğu insan; diyet gazlı içeceklerin daha sağlıklı bir seçene olduğunu, üstelik kalori almamanın da en iyi tarafı olduğunu düşünüyor. Ancak, tüm bu içecekleri şekerle tatlandırılmasa da, aspartam gibi yapay bir tatlandırıcı ile istenilen şeker tadı sağlanıyor.

Yıllar boyunca bilim insanları, kilo alımı ve obezite ile bağlantılı olabileceğini öne süren çeşitli çalışmalarla sağlık tehditlerini incelendi. İşte o tehditler…