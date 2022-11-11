Zararına inanamayacaksınız! Neden diyet kola içmemelisiniz?

Çoğu insan; diyet gazlı içeceklerin daha sağlıklı bir seçene olduğunu, üstelik kalori almamanın da en iyi tarafı olduğunu düşünüyor. Ancak, tüm bu içecekleri şekerle tatlandırılmasa da, aspartam gibi yapay bir tatlandırıcı ile istenilen şeker tadı sağlanıyor.
Yıllar boyunca bilim insanları, kilo alımı ve obezite ile bağlantılı olabileceğini öne süren çeşitli çalışmalarla sağlık tehditlerini incelendi. İşte o tehditler…
DİŞLERİ ÇÜRÜTÜYOR
Gazlı içecekler genellikle diş minesine zarar veren sitrik asit içerir. Çoğu insan, klasik gazlı içeceklerdeki aşırı yüksek şeker seviyelerinin dişleri zayıflattığı ve çürümeye katkıda bulunduğunu biliyor. Fakat aynı şekilde diyet seçenekler de bu riski oluşturuyor. Diş renginin bozulmasına neden olabilecek asitler ve yapay renklendiriciler içermesi, dişler üzerinde de koyulaşmaya neden oluyor. Pipetle içmek ise bu konuda bir çözüm sunmuyor.
KİLO ALMA RİSKİ DEVAM EDİYOR
Çalışmalar daha önce yapay tatlandırıcıların da kilo alma riskinizi artırabileceğini göstermişti. Eylül 2021'de yayınlanan bir çalışma; bu içeceklerde bulunan sukralozun, kadınlarda ve aşırı kilolu kişilerde yeme isteğini ve iştahı artırdığını tespit etti. Araştırmayı yapan Profesör Kathleen Page; yapay olarak tatlandırılmış içecekler tüketmek, beyni kandırarak aç hissetmeye neden olduğunu ve bunun da daha fazla kalori tüketimine neden olduğunu dile getiriyor.
DİYABET
İsveç'teki Karolinska Enstitüsü'ndeki sağlık görevlileri, daha önce günde iki meşrubat içmenin tip 2 diyabet riskini iki katından fazla artırdığı konusunda uyardı. Diyet kola gibi birkaç bardak şekerli veya diyet içeceğin, bir kişinin hastalık riskini %139 oranında şaşırtıcı bir şekilde artırdığını iddia edildi.
FELÇ
Fransız Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından Eylül ayında kaleme alınan bir araştırma, her gün bir kutudan daha az gazlı içecek tüketmenin bile kalp hastalığı ve feç riskini %10 artırabileceğini tespit etti. British Medical Journal'ın yazarlarından Dr. Mathilde Touvier ise; bu çalışmanın daha yüksek yapay tatlandırıcı tüketimi ile artan kalp hastalığı riski arasında bir ilişki olduğunu ortaya çıkardığını beirtti.
130.000 Fransız'dan elde edilen veriler, insanların üçte birinin aspartam, sukraloz ve asesülfam potasyum içeren şeker takaslarını düzenli olarak içtiğini buldu. En çok tatlandırıcı tüketicileri, 100.000'de 346 oranına hastalığı riskine sahipti. Felç oranları ise; %30'luk artış ortaya çıkarıyor.
BAĞIRSAK SAĞLIĞI
İsrail ve Singapur'daki üniversitelerden bilim insanlarına göre; aspartam, sukraloz, sakarin, neotam, advantam ve asesülfam potasyum-k adındaki altı yaygın yapay tatlandırıcının bağırsak bakterileri için toksiktir.
2019 yılında Molecules'de yayınlanan çalışma, tatlandırıcıların ve bunları içeren on takviyenin göreceli; toksisitesini inceledi. Tatlandırıcıların küçük konsantrasyonlarına bile maruz kalındığında, sindirim sistemindeki bakterilerin toksik hale geldiği tespit edildi.