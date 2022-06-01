Haberler Roza Haberleri Sağlık Haberleri Zararlı sandığımız bu besin meğerse boğaz ağrısını kökünden söküyormuş! İşte dayanılmaz ağrıların ilacı...

Zararlı sandığımız bu besin meğerse boğaz ağrısını kökünden söküyormuş! İşte dayanılmaz ağrıların ilacı...

Soğuk algınlığından, alerjiden veya çok fazla bağırmaktan meydana gelen boğaz ağrıları bazen çok dayanılmaz bir hal alıyor. Boğazda kaşınma, yutkunduğunuzda ağrılar ve konuşmak için harcadığınız çabada bu duruma dahil. Peki bu ağrıyı geçirmenin yolları sadece ilaçlarda mı? Doğal yöntemlerle boğaz ağrısına son verebilirsiniz. İşte bu 4 yiyecek boğaz ağrısını geçirmede bir numara…

ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.06.2022 09:12 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 09:14
Zararlı sandığımız bu besin meğerse boğaz ağrısını kökünden söküyormuş! İşte dayanılmaz ağrıların ilacı...

Özellikle kış aylarında sık sık hasta oluruz. Üşüttüğünüzde, soğuk algınlığında veya bağırdığınızda bu ağrılar meydana gelir. Bronşitiniz varsa daha da zorlaşabilir. Bu dönemi kolay atlatmak için, boğaz ağrısına iyi gelecek besinleri sizler için araştırdık.



YULAF EZMESİ

Yulaf ezmesi sadece yumuşak bir madde değildir, aynı zamanda iyileşirken sağlıklı kalmanız için bol miktarda besin sağlar. Bu, iltihabı azaltmayı ve enerjiyi artırmayı sağlar. Ayrıca kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir ve harika bir lif kaynağı sağlar.



YOĞURT

Yoğurt, boğaz ağrısıyla uğraşırken yutması kolay, yumuşak dokulu başka bir besindir. Ayrıca boğaz ağrınıza neden olan şeyle uğraşırken vücudunuzun sağlıklı kalmasına yardımcı olacak besinlerle doludur. Yoğurt kalsiyum ve protein içerir.



TAVUK SUYU

Tavuk suyunun boğaz için çok faydalı olduğunu biliyor musunuz? Bunun nedeni, oldukça yüksek miktarda sodyum içermesidir, bu da onu vücudun elektrolitlerini yenilemeye yardımcı olmak için doğal bir yoldur. Bolca tüketmenizde fayda var.



BUZLU DONDURMA

Buzlu dondurmalar, boğazdaki sinir uçlarının sıcaklığını düşürmeye yardımcı olur. Bu, ağrılarınızı azaltır. Buzlu dondurmalar, ayrıca geçici reseptör melastatin 8'i aktive ederek ağrılarınızın azalmasına neden olur.

SON DAKİKA SON DAKİKA