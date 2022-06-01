Zararlı sandığımız bu besin meğerse boğaz ağrısını kökünden söküyormuş! İşte dayanılmaz ağrıların ilacı...

Özellikle kış aylarında sık sık hasta oluruz. Üşüttüğünüzde, soğuk algınlığında veya bağırdığınızda bu ağrılar meydana gelir. Bronşitiniz varsa daha da zorlaşabilir. Bu dönemi kolay atlatmak için, boğaz ağrısına iyi gelecek besinleri sizler için araştırdık.
YULAF EZMESİ
Yulaf ezmesi sadece yumuşak bir madde değildir, aynı zamanda iyileşirken sağlıklı kalmanız için bol miktarda besin sağlar. Bu, iltihabı azaltmayı ve enerjiyi artırmayı sağlar. Ayrıca kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir ve harika bir lif kaynağı sağlar.
YOĞURT
Yoğurt, boğaz ağrısıyla uğraşırken yutması kolay, yumuşak dokulu başka bir besindir. Ayrıca boğaz ağrınıza neden olan şeyle uğraşırken vücudunuzun sağlıklı kalmasına yardımcı olacak besinlerle doludur. Yoğurt kalsiyum ve protein içerir.
TAVUK SUYU
Tavuk suyunun boğaz için çok faydalı olduğunu biliyor musunuz? Bunun nedeni, oldukça yüksek miktarda sodyum içermesidir, bu da onu vücudun elektrolitlerini yenilemeye yardımcı olmak için doğal bir yoldur. Bolca tüketmenizde fayda var.
BUZLU DONDURMA
Buzlu dondurmalar, boğazdaki sinir uçlarının sıcaklığını düşürmeye yardımcı olur. Bu, ağrılarınızı azaltır. Buzlu dondurmalar, ayrıca geçici reseptör melastatin 8'i aktive ederek ağrılarınızın azalmasına neden olur.