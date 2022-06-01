Zararlı sandığımız bu besin meğerse boğaz ağrısını kökünden söküyormuş! İşte dayanılmaz ağrıların ilacı...





TAVUK SUYU

Tavuk suyunun boğaz için çok faydalı olduğunu biliyor musunuz? Bunun nedeni, oldukça yüksek miktarda sodyum içermesidir, bu da onu vücudun elektrolitlerini yenilemeye yardımcı olmak için doğal bir yoldur. Bolca tüketmenizde fayda var.