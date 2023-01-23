Zatürre Bulaşıcı Mı? Zatürre (Pnömöni) Bulaşır Mı, Temasla Başkasına Geçer Mi?

Zatürre bulaşıcı mı ve zatürre başkasına bulaşır mı, sorularını doktorlar evet olarak yanıtlamaktadır. zatürre(Pnömöni), akciğerdeki hava keseciklerinin iltihaplı bir sıvı ile dolmasıdır. zatürre nasıl bulaşır baktığımızda: Hava, hapşırma, öksürme, aynı ortamda bulunma, aynı çatal bıçak kullanımında görürüz. Bu bize, zatürre hangi yolla bulaşır göstermektedir. Enfeksiyonla oluşan ve bulaşan zatürre bulaşıcılığı kaç gün sürer, baktığımızda aynı yolla oluşan hastalığın yine aynı yollarla bulaştığını görürüz.

Zatürre Nedir?

Pnömoni ya da halk arasında yaygın olarak bilinen adıyla zatürre, akciğerdeki hava keseciklerinin iltihaplı sıvı ile dolmasıdır. Virüsler, bakteriler ve nadir de olsa mantar iltihaplarının akciğerlere ulaşmasıyla oluşan zatürre çok tehlikelidir.

Zatürre ülkemizde 0-4 yaş arası çocuklarda ölüm nedenlerinin ilk sırasında yer almaktadır. Hastalık her yaşta görülse de2 yaş altı çocuklarda bağışıklık sistemi zayıf olduğu için çok sık görülür. Bunun yanında 65 yaş ve üstü kişilerde zatürre oldukça tehlikeli olabiliyor. Özellikle zatürre, daha çok kalp rahatsızlığı ve akciğer hastalığı olan insanlar ile erken doğumlarda çok sık gözükmektedir.

Zatürre Belirtileri Nelerdir?

Üşüme- titreme, 39- 40 °C'ye varan yüksek ateş, öksürük, kirli, iltihaplı (yeşil, sarı, pas rengi) balgam çıkarma ve yan ağrısı olabilir. Bazı zatürre türlerinde ise sinsi bir başlangıç olur. Birkaç gün devam eden iştahsızlık, halsizlik, eklem ve kas ağrılarını takiben kuru öksürük, ateş yükselmesi, bulantı, kusma, baş ağrısı gibi belirtiler olabilir. Bu şikâyeti olan hastalar mutlaka doktora başvurmalıdır.

Zatürre Bulaşıcı Mı?

Zatürre, zemin hazırlayan grip ve benzeri viral solunum yolu enfeksiyonları ise çok bulaşıcıdır. Hapşırık ve öksürükle yayılabildikleri gibi, ağız ve burun salgıları ile bulaşmış bardak, mendil, çatal- kaşık gibi eşyalar aracılığıyla diğer kişilere geçebilir. Pnömoni'ler tüm dünyada ve ülkemizde en sık görülen ve en fazla ölüme neden olan hastalıklar arasındadır.

Özellikle bebeklerde, çocuklarda, yaşlılarda ve bilinen başka bir hastalığı olan kişilerde zatürre daha ölümcül olabilmektedir. Bir kişinin zatürreye yakalanmasının kolaylaştıran çeşitli risk faktörleri vardır. Bunlardan korunmak mümkünse, zatürelerle önlenebilir.

Zatürre Tedavisi Nasıldır?

Birçok vakada zatürre evde tedavi edilebilir. Ağır belirtilerin, yaşlı hastaların, oksijen tedavisi veya yoğun bakım desteği gerektiren hastaların hastaneye yatması gerekir. Tedavi hastaya göre değişir. Tedaviye erken başlandığında ve ayaktan tedavi edilebilen belirtilerde sonuçlar daha verimli ve umut vericidir.