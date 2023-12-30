Zatürre kapıda mı? "Gribim bir türlü geçmiyor!" diyorsanız dikkat

Ankara Üniversitesi Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş ise "Zatürre benzeri bir hastalıkla özellikle çocuk yaş grubunda karşı karşıyayız. Çocuk hasta ve okul çağında ya da okul öncesi eğitimde ise hastalık geçinceye kadar okula gönderilmemeli" dedi.