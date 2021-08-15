Günde sadece 6 tane yiyerek zayıflayın!

Kuru erik, kilo vermenize, sindirimi iyileştirmenize, kemiklerinizi sağlıklı tutmanıza ve çok daha fazlasına yardımcı olacak bir mucize. Bu kurutulmuş meyve, vücudunuz için faydalı birçok besini içerir. Üstelik tüm faydalarından yararlanmak için günde sadece 6 kuru erik yemeniz yeterlidir, böylece her yere götürebileceğiniz mükemmel bir atıştırmalık alternatiflerinden biri haline gelirler.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 15.08.2021 16:36 Güncelleme Tarihi: 15.08.2021 16:58

Kuru erik, hem lezzeti hem de faydası ile ara öğünlerde veya atıştırmalık istediğinizde tüketebileceğiniz en sağlıklı alternatiflerden biri. Kendi çantanıza atabileceğiniz gibi çocuğunuzun beslenme çantasını da renklendirebilecek sağlıklı bir atıştırmalık olarak mutfağınızdan eksik etmemeniz gereken seçeneklerden biri oluyor. İşte kuru eriğin muhteşem faydaları…

VÜCUDUN BİRÇOK İŞLEVİNİ DESTEKLER 100 gram kuru erik 732 mg potasyum içerir. Bu makromineral, vücudumuz için çok önemlidir, çünkü vücudumuzun düzgün çalışmasına ve birçok hastalığı önlemesine yardımcı olur. Kişinin felç geçirme riskini azaltır, kemikleri sağlıklı tutar, sağlıklı kas büyümesine yardımcı olur ve hatta uygun sinir işlevselliğini teşvik edebilir. Günlük yaklaşık 4.700 mg potasyum tüketilmesi önerilir. Bunun için kuru erikleri yeşil yapraklı sebzeler, muz veya elma gibi diğer yiyeceklerle birleştirebilirsiniz. DEMİR EKSİKLİĞİNİ GİDERİR Vücudunuzda yeterince demir bulunmaması, ciddi komplikasyonlara yol açabilecek kansızlığa neden olabilir. Bunlar arasında şiddetli yorgunluk, kalp veya akciğer sorunları ve hamilelikle ilgili sorunlar vardır. Kuru erik, bu tür sorunları önlemeye yardımcı olmak için onları en iyi ürünlerden biri yapan harika bir demir kaynağıdır.

SİNDİRİMİ DÜZENLER Kuru erik, sağlıklı sindirimi destekleyen önemli bir unsur olan lifle doludur. Örneğin, bir fincan çekirdeksiz kuru erik 12 gram çözünür lif içerir. Bunun üzerine, bağırsak hareketlerini uyarmaya yardımcı olan doğal bir müshil olan sorbitol içerirler. Günde en fazla 6 kuru erik yemeniz önerilir. KABIZLIĞIN EN İYİ ÇÖZÜMLERİNDEN BİRİ Kabızsanız, mesanenize fazladan baskı uyguladığı için mesanenizi etkileyebilir ve daha sık idrara çıkmanıza neden olabilir. Kabızlığınıza daha etkili bir şekilde yardımcı olmak için kendinize özel bir karışım yapabilirsiniz. 1 su bardağı elma sosu, 1 su bardağı yulaf kepeği veya işlenmemiş buğday kepeği ve 3/4 su bardağı kuru erik suyunu birleştirin. 1-2 yemek kaşığı bu karışım, yaklaşık 1 su bardağı su ile karıştırılarak akşam içilir. KİLO VERMENİZE YARDIMCI OLUR Kuru erik yemek, içerdiği lif sayesinde daha uzun süre tok kalmanıza ve kilonuzu başarılı bir şekilde kontrol etmenize yardımcı olabilir. Bir çalışmaya 2 grup obez kadın katıldı. Bir grup, sağlıklı bir diyetin parçası olarak kuru erik yedi ve ne tür sağlıklı atıştırmalıklar yemeleri gerektiği konusunda tavsiyeden başka bir şey verilmeyen başka bir gruba kıyasla 12 hafta boyunca 4,4 kilo verdi.

KEMİKLERİNİZİ GÜÇLENDİRİR Osteoporoz (kemik erimesi) riski altındaki kişiler, özellikle kadınlar ve yaşlılar, kemik mineral yoğunluğu kaybı yaşayabilir. Bir çalışmadan araştırmacılar, kuru erik yemenin osteopenik postmenopozal kadınlar üzerindeki etkilerini inceledi. Sonuçlar, kuru eriklerin aslında bu sorunu önlemeye yardımcı olduğunu gösterdi. TANSİYONU DÜZENLER Yüksek tansiyon bazen görünür bir semptom göstermez ancak kişinin kalp sorunları, böbrek hastalığı ve vücuttaki diğer sorunlar riskini artırabilir. Ancak farklı gıdalarla kontrol altına alınabiliyor ve kuru erik de bunlardan biri! Hatta kuru üzüm ve hurma gibi diğer kuru meyvelerle de karıştırarak haftada yaklaşık 8 porsiyon tüketebilirsiniz.